Ο διάσημος τραγουδιστής Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake) αποκάλυψε, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, ότι πάσχει από την νόσο του Lyme, γνωστή και ως βορρελίωση. Και η Μπέλα Χαντίντ «παλεύει» με την ίδια ασθένεια εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για μία βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται, συνήθως, μέσω τσιμπήματος από τσιμπούρι και τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει έξαρση στις ΗΠΑ.

Η νόσος αναγνωρίστηκε το 1975, όταν πολλά παιδιά έλαβαν διάγνωση νεανικής ρευματοειδούς αρθρίτιδας στο Lyme του Κονέκτικατ και σε δύο γειτονικές πόλεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα τσιμπήματα από μολυσμένα τσιμπούρια ήταν υπεύθυνα για το ξέσπασμα της αρθρίτιδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονται περίπου 30.000 περιπτώσεις της νόσου του Lyme κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

H είδηση έρχεται μετά το τέλος μίας εξαιρετικά επιτυχημένης περιοδείας για τον σούπερ σταρ που κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Στη μακροσκελή ανάρτησή του, ο διάσημος καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας καθώς διαγνώστηκα με τη νόσο του Lyme. Το αναφέρω όχι για να με λυπηθείτε, αλλά για να ρίξω φως σε όσα αντιμετώπιζα πίσω από τη σκηνή».

«Αν έχετε βιώσει αυτήν τη νόσο ή γνωρίζετε κάποιον που την έχει, τότε ξέρετε ότι η ζωή με αυτήν μπορεί να είναι αδυσώπητα εξαντλητική, τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Όταν έλαβα τη διάγνωση σοκαρίστηκα. Όμως, τουλάχιστον, κατάλαβα γιατί βρισκόμουν στη σκηνή και ένιωθα έντονο νευρικό πόνο ή απλά ακραία κόπωση ή αδιαθεσία», πρόσθεσε.

Το «Forget Tomorrow World Tour» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, περίπου έναν μήνα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του, «Everything I Thought It Was». Ο τραγουδιστής δέχτηκε κριτική για τις επιδόσεις του στις συναυλίες, με κάποιους θεατές να χαρακτηρίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις εμφανίσεις του υποτονικές. Πρόσφατα, ορισμένοι θαυμαστές επεσήμαναν σημάδια κόπωσης ή κακής υγείας κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών του. Ωστόσο, παρά το πρόβλημα υγείας, η περιοδεία είχε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με το Boxscore του Billboard, ο Τίμπερλεϊκ βρέθηκε στη 10η θέση των κορυφαίων καλλιτεχνών σε περιοδεία στα μέσα της χρονιάς, έχοντας συγκεντρώσει, στις 41 συναυλίες μέχρι τα τέλη Μαΐου, 73,2 εκατομμύρια δολάρια.

O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ με τη σύζυγό του, Jessica Biel

«Βρέθηκα μπροστά σε μία προσωπική απόφαση. Να σταματήσω την περιοδεία ή να συνεχίσω και να το παλέψω; Αποφάσισα ότι η χαρά που μου δίνει η σκηνή είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρόσκαιρο στρες που ένιωθε το σώμα μου. Και χαίρομαι τόσο πολύ που συνέχισα», σημείωσε ο τραγουδιστής συμπληρώνοντας: «Όχι μόνο απέδειξα την ψυχική αντοχή μου στον εαυτό μου, αλλά πλέον έχω τόσες πολλές ξεχωριστές στιγμές με όλους εσάς που δεν θα ξεχάσω ποτέ... Μοιράζομαι όλα αυτά με την ελπίδα να μπορέσουμε να συνδεθούμε περισσότερο μεταξύ μας. Και θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους που περνούν το ίδιο».

Αμέσως μετά, η ανάρτησή του, που συνοδεύτηκε από μία σειρά από στιγμιότυπα από την περιοδεία του σε όλον τον κόσμο, γέμισε με θετικά σχόλια στήριξης από τους θαυμαστές του.

Η «μάχη» της Μπέλα Χαντίντ - Διάσημοι με βορρελίωση

Το διάσημο μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, αναφέρθηκε πρώτη φορά στην ασθένεια της όταν ήταν 19 ετών. Ακόμη και σήμερα, η ίδια συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη νόσο και να υποβάλλεται σε θεραπείες. Στο πλευρό της, η Μπέλα Χαντίντ έχει τα αγαπημένα της πρόσωπα και φυσικά την αδερφή της, Τζίτζι, που τη στηρίζει συνεχώς. Σημειώνεται πως το διάσημο μοντέλο αντιμετωπίζει και θέματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη και διαταραχές άγχους.

Δυστυχώς από αυτή τη νόσο πάσχουν χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και πολλοί διάσημοι ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες, που έχουν περιγράψει στο παρελθόν τη δύσκολη περιπέτειά τους.

«Ξέρω πώς είναι να μη θέλεις να σηκωθείς από το κρεβάτι επειδή πονάνε τα κόκαλά σου και αισθάνεσαι εξάντληση. Μετά από χρόνια με τη νόσο αρχίζεις να συνηθίζεις να ζεις μαζί της και συνεχίζεις τη ζωή», είχε αποκαλύψει το μοντέλο. Εκτός από την Bella, από νόσο του Lyme πάσχει και ο μικρός αδερφός της, Anwar Hadid.

O Τζάστιν Μπίμπερ

Ένας ακόμα διάσημος με νόσο του Lyme είναι και ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο οποίος το 2020 πραγματοποίησε μία ανάρτηση στο Instagram, την οποία αργότερα αφαίρεσε από το μέσο, έχοντας δεχτεί τρομερό «bullying» από μερίδα του κοινού. Επίσης, ο Άλεκ Μπάλντουιν νόσησε από βορρελίωση 20 χρόνια πριν. Η ασθένειά του κράτησε για χρόνια και είχε τεράστιο πρόβλημα τα καλοκαίρια.

