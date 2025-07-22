Τζένιφερ Λόπεζ: Τα πιο διάσημα οπίσθια γίνονται 56 ετών - Άτυχη στον έρωτα, αλλά με ζεστή καρδιά (φωτό)

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα, Τζένιφερ Λόπεζ, ετοιμάζεται να γιορτάσει τα γενέθλιά της στις 24 Ιουλίου. Τα πιο διάσημα οπίσθια της μουσικής βιομηχανίας θα… ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Η τραγουδίστρια του «On The Floor» θα ξυπνήσει σε μια σουίτα στο πολυτελές θέρετρο Regnum Carya, το οποίο βρίσκεται στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Την παραμονή των γενεθλίων της, ανάμεσα στις sold out ημερομηνίες της περιοδείας της, «Up All Night», η Λόπεζ θα είναι η επικεφαλής των εγκαινίων του νέου θέρετρου, Regnum The Crown, με μια συναυλία. Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της ξεκίνησε με μια ξεχωριστή συναυλία στην Ισπανία στις 8 Ιουλίου και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει μέχρι τον Αύγουστο.

Εκρηκτική και σέξι, είναι αλήθεια ότι η Λόπεζ μαγνητίζει τα βλέμματα με κάθε της εμφάνιση. Οι μύθοι που κυκλοφορούν για την JLo είναι πάρα πολλοί: ανάμεσά τους ότι τρώει κάθε ημέρα και ένα αβοκάντο, πράγμα που αρνείται, όπως και το ότι καπνίζει ένα τσιγάρο την εβδομάδα, αφού δεν καπνίζει καθόλου, ούτε πίνει, κάποιες φορές, όμως, αφήνει πράγματι σημειώματα στα παιδιά της όταν φεύγει για τη δουλειά και εκείνα κοιμούνται ακόμη.

Είναι γνωστό ότι τα παιδικά της χρόνια στο Μπρονξ ήταν φτωχικά και η μητέρα της προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αποτρέψει από τα καλλιτεχνικά μονοπάτια που η μικρή Τζένιφερ ήθελε να ακολουθήσει. Η ίδια, όμως, ήταν τόσο αποφασισμένη, που έφυγε από το σπίτι της και έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο για να καλύπτει τα έξοδά της, πηγαίνοντας συνεχώς επί ενάμιση χρόνο σε οντισιόν μέχρι που μια πρόσκληση να συμμετάσχει σε μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία, τής άνοιξε τον δρόμο.

Ο χορός και η μουσική ήταν οι πρώτες της αγάπες και η ηθοποιία είναι ο έρωτας της ζωής της, όμως με την ίδια άνεση η σταρ κινείται επίσης στον χώρο της μόδας και των επιχειρήσεων.

Ωστόσο, στον έρωτα η διάσημη καλλιτέχνιδα, μάλλον, είναι άτυχη. Πρόσφατα, η ίδια απάντησε σε έναν θαυμαστή σε μια συναυλία της όταν της έκανε πρόταση γάμου. «JLo, θα με παντρευτείς;», έγραφε το πανό που κρατούσε ο θαυμαστής της. «Νομίζω ότι τελείωσα με αυτό. Ναι, το δοκίμασα μερικές φορές», ανέφερε η ίδια χαμογελώντας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει τέσσερις γάμους στο ενεργητικό της, με τον τελευταίο να προέρχεται από το αναζωπυρωμένο ειδύλλιο με τον 52χρονο Μπεν Άφλεκ. Κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον περασμένο Αύγουστο, στην επέτειο των δύο ετών, μετά από μήνες φημών ότι το ζευγάρι χωρίζει… Η Λόπεζ παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον παραγωγό Οτζάνι Νόα, ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας το 1997.

