Τσιτσιπάς μετά τον χωρισμό του από την Μπαντόσα: Θες να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τον σκοπό του…

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, δημοσίευσε ένα μήνυμα με νόημα το οποίο ανέφερε: «Θες να καταστρέψεις έναν άντρα; Γέλα με τον σκοπό του. Αμφισβήτησε την αποστολή του».

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο που ο Τσιτσιπάς έχει δει την απόδοσή του να κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα, ενώ πρόσφατα υποχώρησε κι άλλο στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά τον οριστικό χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα.

You want to destroy a man? Laugh at his purpose. Question his mission. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) July 21, 2025

Πηγή: skai.gr

