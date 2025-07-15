Από νοικιασμένο αυτοκίνητο χορογράφου και ενός εκ των χορευτών της Μπιγιονσέ (Beyoncé), στην Ατλάντα, εκλάπησαν USB στικάκια και σκληροί δίσκοι με μουσικό υλικό, βίντεο και πλάνα από παλιές και επερχόμενες εμφανίσεις, καθώς και λίστες τραγουδιών της τραγουδίστριας. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου, δύο μέρες πριν από την πρώτη από τις τέσσερις προγραμματισμένες συναυλίες της Μπιγιονσέ στην πόλη.

Before Beyoncé’s Atlanta shows, thieves broke into the SUVs of her choreographer and one of her dancers to steal hard drives containing unreleased music, footage plans for her shows, and more.



There is currently an ongoing investigation. pic.twitter.com/wAesh5IzIE July 14, 2025

Ο χορογράφος Κρίστοφερ Γκραντ και ο χορευτής ΝτιΆντρε Μπλου, κατήγγειλαν στην αστυνομία πως είχαν σταθμεύσει το μαύρο νοικιασμένο Jeep και είχαν πάει να φάνε σε κοντινή αγορά. Όταν επέστρεψαν, διαπίστωσαν πως το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου είχε σπάσει και έλειπαν δύο βαλίτσες. Όπως δήλωσαν στις αρχές, μέσα στο όχημα υπήρχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την καλλιτέχνιδα.

Επιπλέον, αναφέρθηκε η κλοπή φορητού υπολογιστή, επώνυμων ρούχων και ακουστικών γνωστής εταιρείας. Η αστυνομία της Ατλάντα έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον βασικό ύποπτο, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν τα κλεμμένα αντικείμενα έχουν εντοπιστεί.

Η μία ατυχία διαδέχεται την άλλη για την Μπιγιονσέ. Η τραγουδίστρια πριν από λίγο καιρό είχε μια τρομακτική στιγμή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη γενέτειρά της, το Χιούστον του Τέξας. Η σκηνή εκτυλίχθηκε λίγο πριν από το φινάλε της συναυλίας του «Cowboy Carter Tour», όταν η 43χρονη καλλιτέχνιδα βρισκόταν πάνω στο κάμπριο αυτοκίνητό της, διασχίζοντας την αρένα πάνω από τους θεατές.

Ξαφνικά, το όχημα άρχισε να γέρνει προς τη μία πλευρά, με την τραγουδίστρια να είναι έτοιμη να πέσει με το αυτοκίνητό της στο κοινό. Το κοινό -αρχικά- μουδιασμένο από την ξαφνική παύση και το επικίνδυνο συμβάν, ξέσπασε αμέσως σε χειροκροτήματα όταν η καλλιτέχνιδα κατέβηκε με ασφάλεια από τον αέρα, χαμογελώντας και χαιρετώντας με ψυχραιμία. Με την ψυχραιμία, τον επαγγελματισμό, αλλά και τη λάμψη που τη χαρακτηρίζει, η Μπιγιονσέ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί θεωρείται η κορυφαία καλλιτέχνιδα της γενιάς της. Θα ξεπεράσει και αυτή την ατυχία…

Beyoncé powered through a scary technical malfunction at her first of two "Cowboy Carter" tour shows in her hometown of Houston on Saturday night.



The 43-year-old singer was performing her song "16 Carriages" in a suspended red car when the vehicle started to tilt in the air,… pic.twitter.com/juCgOAe2Ky — CBS News (@CBSNews) June 29, 2025

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

