Τζένιφερ Λόπεζ: «Γκελ μπουρντά» της είπαν οι Τούρκοι και το κορίτσι χατίρι δεν τους χάλασε - Χαμός έγινε στη συναυλία της (video)

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) ήταν εκθαμβωτική στη συναυλία που έδωσε χθες, Τρίτη 5 Αυγούστου 2025, στην Κωνσταντινούπολη. Η 56χρονη τραγουδίστρια ήταν εκρηκτική, σέξι και ξετρέλανε τη γείτονα χώρα. Τα τολμηρά και «καυτά» κορμάκια της «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, αναδεικνύοντας τέλεια το γυμνασμένο σώμα της σταρ.

Φωτογραφίες: Profimedia.gr

Η καλλιτέχνιδα «διαφήμισε» ό,τι καλό έχει, φορώντας ένα ζευγάρι εντυπωσιακά ασημένια μποτάκια με πούλιες, ενώ ερμήνευε τις επιτυχίες της μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό. Η τραγουδίστρια του «Jenny on the Block» άφησε τα ξανθά μαλλιά της να ανεμίζουν στον αέρα, καθώς χόρευε στη σκηνή μαζί με τους χορευτές της.

Τραγούδησε κρατώντας ένα ασημένιο μικρόφωνο με πολύτιμους λίθους και συμπλήρωσε το «look» της με μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ένα χρυσό κολιέ με τη λέξη «Jennifer». Αφού τράβηξε μια selfie με το κινητό ενός θαυμαστή της επί σκηνής, η Λόπεζ ξεκίνησε να τραγουδάει τα hit της Booty, Let's Get Loud και On the Floor. Μετά τη συναυλία, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μοιράστηκε στο Instagram βίντεο από τη συναυλία και έγραψε: «Κωνσταντινούπολη! Ήσασταν ένα καταπληκτικό κοινό που γέμισε τον χώρο απόψε».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πλέον ανεξάρτητη καλλιτέχνιδα και κυκλοφόρησε το νέο της single, «Birthday», μέσω μιας μικρότερης εταιρείας, μετά τη ρήξη της με τη δισκογραφική της εταιρεία. Το άλμπουμ της για το 2024, «This Is Me… Now» κυκλοφόρησε από την BMG, την ίδια δισκογραφική εταιρεία που εκπροσωπεί αστέρες όπως η Kylie Minogue και η Rita Ora. Ωστόσο, η εφημερίδα ανέφερε ότι η συμφωνία αφορούσε μόνο ένα άλμπουμ και, μετά από απογοητευτικές πωλήσεις, τα δύο μέρη συμφώνησαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Οι μύθοι που κυκλοφορούν για την JLo είναι πάρα πολλοί: ανάμεσά τους ότι τρώει κάθε ημέρα και ένα αβοκάντο, πράγμα που αρνείται, όπως και το ότι καπνίζει ένα τσιγάρο την εβδομάδα, αφού δεν καπνίζει καθόλου, ούτε πίνει, κάποιες φορές, όμως, αφήνει πράγματι σημειώματα στα παιδιά της όταν φεύγει για τη δουλειά και εκείνα κοιμούνται ακόμη.

Είναι γνωστό ότι τα παιδικά της χρόνια στο Μπρονξ ήταν φτωχικά και η μητέρα της προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αποτρέψει από τα καλλιτεχνικά μονοπάτια που η μικρή Τζένιφερ ήθελε να ακολουθήσει. Η ίδια, όμως, ήταν τόσο αποφασισμένη, που έφυγε από το σπίτι της και έπιασε δουλειά σε ένα δικηγορικό γραφείο για να καλύπτει τα έξοδά της, πηγαίνοντας συνεχώς επί ενάμιση χρόνο σε οντισιόν μέχρι που μια πρόσκληση να συμμετάσχει σε μουσικοχορευτική τουρνέ στην Ιαπωνία, της άνοιξε τον δρόμο. Ο χορός και η μουσική ήταν οι πρώτες της αγάπες και η ηθοποιία είναι ο έρωτας της ζωής της, όμως με την ίδια άνεση η σταρ κινείται, επίσης, στον χώρο της μόδας και των επιχειρήσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.