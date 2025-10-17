Τζένιφερ Λόπεζ: Αποκάλυψε ότι δεν έχει αγαπηθεί γιατί οι... «άλλοι» δεν είναι ικανοί

Έχει βιώσει η Τζένιφερ Λόπεζ την αληθινή αγάπη; Η καλλιτέχνιδα, η οποία συμμετείχε στην εκπομπή του Χάουαρντ Στερν, στο SiriusXM, μίλησε για την αγάπη και τις σχέσεις. «Πιστεύεις ότι έχεις αγαπηθεί πραγματικά;» ρώτησε ο 71χρονος Stern την 56χρονη Λόπεζ. Μετά από μια παύση, εκείνη απάντησε «Όχι», προσθέτοντας, όμως, ότι έχει βιώσει την αληθινή αγάπη για κάποιον άλλο.

«Αυτό που έμαθα είναι ότι αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα, ότι δεν είμαι αξιαγάπητη, αλλά ότι εκείνοι δεν είναι ικανοί… Δεν το έχουν μέσα τους», είπε, προσθέτοντας: «Και μου έδωσαν ό,τι είχαν. Μου έδωσαν τα πάντα. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να θέλω. Τα σπίτια, τον γάμο, τα πάντα. Αλλά...».

Μέρος του προβλήματος ήταν, όπως παραδέχτηκε, ότι «δεν αγαπούσα τον εαυτό μου» εκείνη την εποχή. Η Λόπεζ έχει παντρευτεί και χωρίσει τέσσερις φορές, με την πιο πρόσφατη να είναι με τον Μπεν Άφλεκ. Έχει δύο παιδιά, τα 17χρονα δίδυμα, με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.

«Όταν χώρισα για τελευταία φορά, ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ. Γιατί με έκανε να ξεκινήσω ένα ταξίδι... Είχα έναν θρησκευτικό σύμβουλο, έναν θεραπευτή, έναν θεραπευτή ζευγαριών, έναν ατομικό θεραπευτή, έναν σύμβουλο για να κατανοήσω τον εθισμό. Είχα τα πάντα. Σκεφτόμουν: ‘’Θα το καταλάβω αυτό, έστω και αν με σκοτώσει’’». Τελικά, όπως εξήγησε, η ίδια κατάλαβε ότι όλα ξεκινούν από εμάς.

«Η ουσία του θέματος είσαι εσύ -κανένας άλλος. Τώρα μπορώ να κάθομαι εδώ με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτογνωσία για τα πράγματα που μου έχουν συμβεί, είτε πρόκειται για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τη δική μου ζωή, το πώς έμαθα να αγαπώ. Νιώθω πραγματικά άνετα και καλά με τον εαυτό μου, με όλα τα καλά και όλα τα περίπλοκα πράγματα», πρόσθεσε.

Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε ξανά, αν έχει βιώσει αυτό το συναίσθημα -την αγάπη- με κάποιον, η Λόπεζ απάντησε ξανά: «Στιγμιαία». Τότε της είπε: «Σου το εύχομαι», και εκείνη τον ευχαρίστησε.

