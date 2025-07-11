Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα «ζεν» σχέση της με υπνωτιστή και οι διακοπές στη Μαγιόρκα - Ποιος Ομπάμα και κουραφέξαλα…

H Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) πυροδοτεί φήμες για ειδύλλιο με τον Τζιμ Κέρτις, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» και ο υπνωτιστής - τη δουλειά του οποίου παρακολουθεί η ηθοποιός εδώ και χρόνια - φωτογραφήθηκαν πρόσφατα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μαγιόρκα. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Daily Mail», η ηθοποιός και ο Κέρτις είχαν, επίσης, στην παρέα τους στενούς φίλους της σταρ του «Morning Show», τον Jason Bateman και τη σύζυγό του, Amanda Anka.

Jennifer Aniston's new man revealed! 👀



Hollywood sweetheart Jennifer Aniston has sparked romance rumors after being spotted on vacation in Mallorca with hypnotist Jim Curtis.



The actress was seen introducing Life Coach Jim Curtis to the crew of a yacht as they touched down on… pic.twitter.com/9KaihBLkYa July 9, 2025

Η 56χρονη Άνιστον έδειχνε κομψή με μαύρο μπλουζάκι, τζιν, αθλητικά παπούτσια, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Τζιμ Κέρτις φόρεσε ένα πράσινο μακρυμάνικο μπλουζάκι με σκούρο σορτσάκι, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.

Οι φωτογραφίες έδειχναν την ηθοποιό να συστήνει τον Κέρτις στους φίλους της, καθώς η παρέα έμπαινε σε ένα βαν. Αργότερα απόλαυσαν μαζί ένα πάρτι σε γιοτ, σύμφωνα με την «Daily Mail». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνιστον και ο Κέρτις ακολουθούν ο ένας τον άλλον και στο Instagram, όπου ο δεύτερος διαθέτει περισσότερους από μισό εκατομμύριο followers.

Jennifer Aniston sparks romance rumors with handsome hypnotist as they vacation together in Mallorca https://t.co/rqxXUFB1Hy — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2025

Πολλά διεθνή μέσα έχουν γράψει κατά καιρούς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι «άτακτος», κυρίως με το γυναικείο φύλο. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, η Τζένιφερ Άνιστον αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσίως -ως «απολύτως αναληθείς»- τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση, κάνοντας τη Μισέλ να αισθανθεί «προδομένη».

