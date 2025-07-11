Λογαριασμός
Τζένιφερ Άνιστον: Η νέα «ζεν» σχέση της με υπνωτιστή και οι διακοπές στη Μαγιόρκα - Ποιος Ομπάμα και κουραφέξαλα…

Οι φωτογραφίες έδειχναν την ηθοποιό να συστήνει τον Κέρτις στους φίλους της, καθώς η παρέα έμπαινε σε ένα βαν

Jennifer Aniston

H Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) πυροδοτεί φήμες για ειδύλλιο με τον Τζιμ Κέρτις, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» και ο υπνωτιστής - τη δουλειά του οποίου παρακολουθεί η ηθοποιός εδώ και χρόνια - φωτογραφήθηκαν πρόσφατα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στη Μαγιόρκα. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η «Daily Mail», η ηθοποιός και ο Κέρτις είχαν, επίσης, στην παρέα τους στενούς φίλους της σταρ του «Morning Show», τον Jason Bateman και τη σύζυγό του, Amanda Anka. 

Η 56χρονη Άνιστον έδειχνε κομψή με μαύρο μπλουζάκι, τζιν, αθλητικά παπούτσια, καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ ο Τζιμ Κέρτις φόρεσε ένα πράσινο μακρυμάνικο μπλουζάκι με σκούρο σορτσάκι, αθλητικά παπούτσια και γυαλιά ηλίου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jim Curtis (@jimcurtis1)

Οι φωτογραφίες έδειχναν την ηθοποιό να συστήνει τον Κέρτις στους φίλους της, καθώς η παρέα έμπαινε σε ένα βαν. Αργότερα απόλαυσαν μαζί ένα πάρτι σε γιοτ, σύμφωνα με την «Daily Mail». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άνιστον και ο Κέρτις ακολουθούν ο ένας τον άλλον και στο Instagram, όπου ο δεύτερος διαθέτει περισσότερους από μισό εκατομμύριο followers.

Πολλά διεθνή μέσα έχουν γράψει κατά καιρούς ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι «άτακτος», κυρίως με το γυναικείο φύλο. Μάλιστα, τον περασμένο Οκτώβριο, η Τζένιφερ Άνιστον αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσίως -ως «απολύτως αναληθείς»- τους ισχυρισμούς ενός αμερικανικού κουτσομπολίστικου περιοδικού ότι εκείνη και ο Μπαράκ είχαν σχέση, κάνοντας τη Μισέλ να αισθανθεί «προδομένη». 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Jennifer Aniston
