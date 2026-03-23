Ρόζι Χάντινγκτον: Η σχέση με τον Τζέισον Στέιθαμ και η δύσκολη περίοδος της κατάθλιψης…

Η Ρόζι Χάντινγκτον-Γουάιτλι έδωσε μια σπάνια εικόνα για τη 16χρονη σχέση της με τον Τζέισον Στέιθαμ, μέσα από τη νέα της φωτογράφιση για τη «Vogue». Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το πώς μια αποτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια την οδήγησε σε μάχη με την κατάθλιψη, από την οποία χρειάστηκε έναν χρόνο για να ανακάμψει.

Στη συνέντευξή της, η Ρόζι Χάντινγκτον μίλησε για το πόσο σημαντική είναι για εκείνη η μακροχρόνια σχέση της με τον Βρετανό ηθοποιό. «Με βοηθά να μένω προσγειωμένη», είπε χαμογελώντας. Ο κύκλος των φίλων της παραμένει στενός και σταθερός, ενώ για εκείνη η αφοσίωση, η διακριτικότητα και η ιδιωτικότητα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Πάνω απ’ όλα, όμως, εκτιμά την ειλικρίνεια και πιστεύει ότι η αυτογνωσία είναι δύναμη.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο κοινό τους ενδιαφέρον για τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, λέγοντας: «Ο Τζέισον έχει άψογο γούστο. Μου έμαθε πολλά για την αρχιτεκτονική και τα έπιπλα». Τα τελευταία δύο χρόνια κατασκευάζουν μαζί ένα σπίτι, με την ίδια να σημειώνει: «Εκείνος θα πει ότι ήταν εφιάλτης. Εγώ λατρεύω τους εσωτερικούς χώρους».

Παράλληλα, τον χαρακτηρίζει ως τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της. Η οικογένεια σχεδιάζει να μετακομίσει στην αγγλική ύπαιθρο, κοντά στο New Forest, επιδιώκοντας έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής, όπου τα παιδιά τους θα μπορούν να παίζουν στη φύση και να απολαμβάνουν την καθημερινότητα μακριά από την ένταση της πόλης.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι υποφέρει από ημικρανίες και για τον λόγο αυτό αποφεύγει την κατανάλωση αλκοόλ. Στη συνέντευξη, μίλησε και για επαγγελματικές αποτυχίες, τονίζοντας ότι πλέον δεν επιδιώκει την επιχειρηματικότητα όπως στο παρελθόν.

Περιέγραψε μια προηγούμενη επιχειρηματική της προσπάθεια ως «μία από τις χειρότερες εμπειρίες της ζωής της». Αν και δεν κατονόμασε εταιρείες, είναι γνωστό ότι το 2024 ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το brand ομορφιάς Rose Inc, το οποίο είχε ιδρύσει το 2021.

Όπως αποκάλυψε, η εμπειρία αυτή συνοδεύτηκε από αισθήματα ντροπής και κατάθλιψης, με την ανάρρωση να διαρκεί περίπου έναν χρόνο. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι η εξέλιξη που προκύπτει μέσα από την αποτυχία είναι μοναδική, σημειώνοντας ότι η εμπειρία αυτή «τη δυνάμωσε», ενώ για ένα διάστημα ακολούθησε και θεραπεία.

Σήμερα, δηλώνει πως έχει μάθει να λέει «όχι» και να θέτει όρια, εξηγώντας ότι στο παρελθόν απέφευγε να εκφράζεται για να μην χαρακτηριστεί δύσκολη. Πλέον, όμως, θεωρεί πως η φήμη και η ενέργεια που επενδύει κανείς έχουν μεγάλη σημασία.

Πηγή: skai.gr

