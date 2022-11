Τζέιμι Λι Κέρτις: Η βαρώνη έγινε 64 ετών - Από "scream queen" πολυβραβευμένη ηθοποιός και συγγραφέας

Στις 22 Νοεμβρίου 1958, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που αργότερα θα γινόταν μία από τις διασημότερες σταρ του Χόλυγουντ

Στις 22 Νοεμβρίου 1958, στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, γεννήθηκε ένα κοριτσάκι που αργότερα θα γινόταν μία από τις διασημότερες σταρ του Χόλυγουντ- άλλωστε ο μπαμπάς της ήταν ο αξέχαστος ηθοποιός, Τόνι Κέρτις.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις γίνεται σήμερα 64 ετών και προσφωνείται βαρώνη αφού είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Βαρόνο Κρίστοφερ Γκεστ.

Happy Birthday to THE Scream Queen, Jamie Lee Curtis!! Jamie has changed our life’s forever, if it wasn’t for her there would be no Laurie Strode 🧡 pic.twitter.com/Yrf7LeQEt2 — Halloween Movie Source (@SourceHalloween) November 22, 2022

Αρχικά έγινε γνωστή ως "scream queen" εξαιτίας των πρωταγωνιστικών της ρόλων σε αρκετές ταινίες τρόμου νωρίς στην καριέρα της όπως «Η Νύχτα με τις Μάσκες (Halloween, 1978), Η Ομίχλη (The Fog, 1980) και «Σφαγή στο Κολέγιο» (Prom Night, 1980).

Jamie Lee Curtis en la casa de Psicosis en honor a su Madre !!!! Y hoy cumple años esta reina del Grito !!! Felicidades!!! pic.twitter.com/WPm8eRBSc4 — EXHUMED MOVIES zine (@exhumedzine) November 22, 2022

Εκτοτε εξελίχθηκε και δοκιμάστηκε με επιτυχία σεαρκετά κινηματογραφικά είδη. Έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες Ένα Ψάρι που το Ελεγαν Γουάντα (A Fish Called Wanda, 1988), Το Κορίτσι Μου (My Girl, 1991), Νέος Για Πάντα (Forever Young, 1992), Ποιος Έπνιξε τη Μόνα; (Drowning Mona, 2000), Απίστευτη Παρασκευή (Freaky Friday, 2003) και Πάλι Εσύ (You Again, 2010).

Πρόσφατα, η ηθοποίος δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να ξανασυνεργαστεί με την Λίντσεϊ Λόχαν, είτε σε ένα σίκουελ του «Freaky Friday» («Απίστευτη Παρασκευή») είτε σε κάποια άλλο έργο.

Η Κέρτις έχει βραβευτεί με BAFTA για την ερμηνεία της στην ταινία Πολυθρόνα για Δύο (Trading Places, 1983)[13] και με δύο Χρυσές Σφαίρες για την ταινία Αληθινά Ψέματα (True Lies, 1994) και τη τηλεοπτική σειρά Anything But Love που προβλήθηκε στο κανάλι ABC από το 1989 μέχρι το 1992.

Το βιβλίο της Today I Feel Silly, and Other Moods That Make My Day εμφανίστηκε στη μπεστ-σέλερ λίστα των The New York Times. Η Κέρτις έχει εμφανιστεί σε διαφημίσεις και είναι blogger για την εφημερίδα The Huffington Post.

