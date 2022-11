Σε όποιον αρέσουμε... «Αν δεν σας αρέσουν οι ταινίες μου, δείτε κάτι άλλο» λέει ο Ταραντίνο στους επικριτές του

«Δείτε κάτι άλλο»: αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει ο Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) σε όλους εκείνους που αναστατώνονται από τη βία και τις εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του.

Οι επικριτές του Ταραντίνο αναφέρουν συχνά την ταινία «Django, ο τιμωρός» ως πρόβλημα, καθώς παρουσιάζει τη φυλετική δυσφήμιση (τη λέξη Negro) σχεδόν 110 φορές.

Μιλώντας στον Chris Wallace σε εκπομπή του HBO, όταν ο οικοδεσπότης της εκπομπής τον ρώτησε πώς απαντάει σε όλους αυτούς που λένε ότι υπάρχει πολλή βία και εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του, ο διάσημος σκηνοθέτης είπε:«(Αν αναστατώνονται) θα πρέπει να δουν κάτι άλλο]. Τότε δες κάτι άλλο. Αν έχετε πρόβλημα με τις ταινίες μου, τότε δεν είναι οι ταινίες που πρέπει να δείτε. Προφανώς δεν τις φτιάχνω για εσάς».

