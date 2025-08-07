Λογαριασμός
Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ «κλαμπάρουν» στην Ίμπιζα – Βίντεο

Η 55χρονη κα Μπέζος χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος σύζυγός της λικνιζόταν νωθρά και αμήχανα πέρα δώθε και φαινόταν μάλλον να δυσανασχετεί

μπεζος

Οι νιόπαντροι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ συνεχίζουν ακάθεκτοι τον μήνα του μέλιτος στη Μεσόγειο και αυτή τη φορά οι δημοσιογράφοι τους εντόπισαν σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα, να διασκεδάζουν (τουλάχιστον η Λόρεν). 

Το ζευγάρι ήταν «και μαζί και χώρια», καθώς η 55χρονη Σάντσεζ, ντυμένη στα λευκά, χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος Μπέζος λικνιζόταν νωθρά και αμήχανα πέρα δώθε.

Η κα Μπέζος φαινόταν να το διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της, ο οποίος φαινόταν μάλλον να δυσανασχετεί. 

Την προηγούμενη ημέρα, το ζευγάρι εθεάθη να αποβιβάζεται από το πολυτελές γιοτ τους στην Ισπανία, μετά από έξοδο με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του, μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τζεφ Μπέζος Jeff Bezos Lauren Sánchez
