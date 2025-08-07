Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ «κλαμπάρουν» στην Ίμπιζα – Βίντεο

Οι νιόπαντροι Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ συνεχίζουν ακάθεκτοι τον μήνα του μέλιτος στη Μεσόγειο και αυτή τη φορά οι δημοσιογράφοι τους εντόπισαν σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα, να διασκεδάζουν (τουλάχιστον η Λόρεν).

Το ζευγάρι ήταν «και μαζί και χώρια», καθώς η 55χρονη Σάντσεζ, ντυμένη στα λευκά, χόρευε με ενθουσιασμό, ενώ ο 61χρονος Μπέζος λικνιζόταν νωθρά και αμήχανα πέρα δώθε.

Η κα Μπέζος φαινόταν να το διασκεδάζει περισσότερο από τον σύζυγό της, ο οποίος φαινόταν μάλλον να δυσανασχετεί.

Την προηγούμενη ημέρα, το ζευγάρι εθεάθη να αποβιβάζεται από το πολυτελές γιοτ τους στην Ισπανία, μετά από έξοδο με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη σύντροφό του, μοντέλο Βιτόρια Τσερέτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.