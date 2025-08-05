Ζευγάρι δισεκατομμυρίων δολαρίων: Οι Μπέζος κάνουν διακοπές με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη Βιτόρια Σερέτι (video)

Η Λόρεν Σάντσεζ ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει το έδαφος να καθορίσει τις στιλιστικές της επιλογές, καθώς φαινόταν να δυσκολεύεται να κρατήσει την ισορροπία της στη βραχώδη ακτή της Ίμπιζα, το βράδυ της Κυριακής. Η 55χρονη πρώην δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), που παντρεύτηκαν τον Ιούνιο στη Βενετία, εθεάθησαν να αποβιβάζονται από το σούπερ γιοτ, αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων, στην Ισπανία. Ωστόσο, η κυρία Μπέζος δεν άφησε τα τακούνια της, καθώς κρατιόταν από το χέρι του συζύγου της.

Το ζευγάρι των δισεκατομμυρίων δολαρίων είχε στην παρέα του τον διάσημο ηθοποιό Λεονάρντο Ντι Κάπριο και τη φίλη του Βιτόρια Σερέτι, οι οποίοι φαίνεται να περνάνε καλά όλοι μαζί. Στην παρέα τους προστέθηκε και ο πρώην αρχισυντάκτης της «Vogue», Έντουαρντ Έννινφουλ (Edward Enninful). Όλοι μαζί βρέθηκαν στο Amalur Ibiza, για ένα μεσογειακό δείπνο με ιταλικές επιρροές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι φιλοξενούνται στο σούπερ γιοτ των Μπέζος, το «Koru». Το ζευγάρι γνωρίζει καλά το σκάφος, καθώς είχε συνοδεύσει το ζευγάρι σε ένα ταξίδι το περασμένο καλοκαίρι, στη Σαρδηνία.

Πηγή: skai.gr

