Τζάστιν Μπίμπερ: Επεισοδιακή επιστροφή στο Coachella – Στη σκηνή με φούτερ και κουκούλα

Ανάμεικτες αντιδράσεις προκάλεσε η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella Valley Music and Arts Festival, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως headliner.

Ο 32χρονος Καναδός ποπ σταρ, που στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο φεστιβάλ ως guest καλλιτέχνης δίπλα σε ονόματα όπως η Ariana Grande και ο Chance the Rapper, αυτή τη φορά ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο, σε μια εμφάνιση για την οποία φέρεται να αμείφθηκε με περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια.

Παρότι ανέβηκε στη σκηνή στην ώρα του και αποθεώθηκε -αρχικά- από το κοινό, η συνέχεια δεν ήταν αντίστοιχη. Ο διάσημος καλλιτέχνης εμφανίστηκε με casual εμφάνιση -φούτερ με κουκούλα και γυαλιά ηλίου- και επέλεξε να παρουσιάσει κυρίως λιγότερο γνωστά, πιο πρόσφατα τραγούδια του.

him saying this but refusing to play his old songs 😭😭?? #bieberchella pic.twitter.com/zouzkMAqSl — : (@pivotaltakes) April 12, 2026

Αν και δεν έλειψαν στιγμές που ικανοποίησαν το κοινό, όπως οι ερμηνείες των «Stay» και «Sorry», το συνολικό πρόγραμμα θεωρήθηκε από αρκετούς «χλιαρό». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί θεατές εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, σχολιάζοντας τόσο τις επιλογές τραγουδιών όσο και τη σκηνική του παρουσία.

Ορισμένοι έκαναν λόγο για «χαμένη ευκαιρία» ενός headliner set, ενώ άλλοι στάθηκαν στην απουσία ενέργειας και στη λιτή παραγωγή, συγκρίνοντας μάλιστα την εμφάνισή του με πιο εντυπωσιακά shows άλλων καλλιτεχνών του φεστιβάλ.

Πηγή: skai.gr

