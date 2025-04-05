Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία του κινηματογραφική δουλειά – το «How Do You Know» του Τζέιμς Λ. Μπρουκς – ο θρυλικός σταρ του Χόλυγουντ Τζακ Νίκολσον, ζει απομονωμένος στην εμβληματική έπαυλή του στο Mulholland Drive, στα βουνά της Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια, με πολλούς κατά καιρούς να έχουν εκφράσει φόβους για την διανοητική του υγεία.

Ο 88χρονος εμβληματικός ηθοποιός έχει αποσυρθεί από την υποκριτική από το 2010 και κάνει λίγες δημόσιες εμφανίσεις.

Ωστόσο, ο στενός φίλος του και σκηνοθέτης Τζέιμς Λ. Μπρουκς δήλωσε σε συνέντευξή του στο «The Hollywood Reporter» ότι δεν θα ξαφνιαζόταν αν έβλεπε τον Νίκολσον να επιστρέφει.

«Δεν θα με εξέπληττε να έβλεπα ξανά τον Τζακ να δουλεύει. Θέλω να πω, έχει περάσει πολύς καιρός, αλλά δεν ξέρω. Ίσως να είναι το σωστό. Διαβάζει σενάρια όλη την ώρα», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι διατηρούν επαφές.

Σε ένα άρθρο του Vanity Fair, που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, ο Νίκολσον είχε δηλώσει πως δεν θεωρεί τον εαυτό του συνταξιούχο, «απλά έχω μικρότερη θέληση να εκτίθεμαι πια».

Τον περασμένο μήνα, ο διάσημος ηθοποιός έκανε μία εμφάνιση-έκπληξη στην τηλεοπτική εκπομπή για τα 50 χρόνια του Saturday Night Live (SNL), όπως αναφέρει το World of Reel.

