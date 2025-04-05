Λογαριασμός
Η Ντέμι Μουρ έκοψε τα μακριά - «σήμα κατατεθέν» μαλλιά της – Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή (φωτογραφία)

Η σταρ αποκάλυψε το νέο κούρεμά της με post στο Instagram

Ντέμι Μουρ (Demi Moore)

Σε μία δραστική αλλαγή προχώρησε η πάντα εντυπωσιακή Ντέμι Μουρ (Demi Moore). Μετά τις εμφανίσεις της στα Όσκαρ και την βράβευσή της στις Χρυσές Σφαίρες, η σταρ αποφάσισε να κόψει τα μακριά μαύρα μαλλιά της, που είχαν τραβήξει όλα τα βλέμματα. 

Ντέμι Μουρ (Demi Moore)

 Η 62χρονη ηθοποιός υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ και αποκάλυψε το νέο κούρεμά της με post στο Instagram, καθώς πόζαρε για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του Landman. 

