Σε μία δραστική αλλαγή προχώρησε η πάντα εντυπωσιακή Ντέμι Μουρ (Demi Moore). Μετά τις εμφανίσεις της στα Όσκαρ και την βράβευσή της στις Χρυσές Σφαίρες, η σταρ αποφάσισε να κόψει τα μακριά μαύρα μαλλιά της, που είχαν τραβήξει όλα τα βλέμματα.
Η 62χρονη ηθοποιός υιοθέτησε ένα μακρύ καρέ και αποκάλυψε το νέο κούρεμά της με post στο Instagram, καθώς πόζαρε για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του Landman.
Πηγή: skai.gr
