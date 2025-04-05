Έξι υπέροχοι λόγοι για να τρώς περισσότερα αχλάδια

Γιατί να τρώμε περισσότερα αχλάδια; Καλή ερώτηση. Μαζί με τα μήλα, τα αχλάδια είναι από τα φρούτα που έχουν υψηλή ζήτηση και κατανάλωση. Κι αυτό γιατί είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα που στηρίζουν τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, ειδικά τον χειμώνα που είναι η εποχή τους.

Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι ότι προκαλούν αίσθημα κορεσμού, παρόλο που έχουν λίγες θερμίδες. Για την ακρίβεια, 100 γραμμάρια αχλαδιού περιέχουν μόνο περίπου 40 θερμίδες. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά ευέλικτα στη διατροφή. Μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή μαγειρεμένα, σε γλυκές ή αλμυρές συνταγές, όπως σαλάτες.

Αλλά γιατί να τα εντάξεις πιο συχνά στη διατροφή σου; Ιδού οι λόγοι!

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.