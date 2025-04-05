Ώρα για ριζικές αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα ζορίσει περισσότερο η Νέα Σελήνη μετά το Πάσχα

Nέα Σελήνη έρχεται στις 28 Απριλίου στον Ταύρο και σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις θα είναι... πολεμική αφού η όψη προς Άρη και Πλούτωνα θα φέρει ανατροπές, συγκρούσεις, αλλά και την ανάγκη για ριζικές αποφάσεις. 4 ζώδια επηρεάζονται περισσότερο, του σταθερού σταυρού και συγκεκριμένα Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου.

