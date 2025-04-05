Λογαριασμός
Ώρα για ριζικές αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα ζορίσει περισσότερο η Νέα Σελήνη μετά το Πάσχα

Πάρε το μήνυμα και αντιμετώπισε στα ίσα τις προκλήσεις

Nέα Σελήνη έρχεται στις 28 Απριλίου στον Ταύρο και σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις θα είναι... πολεμική αφού η όψη προς Άρη και Πλούτωνα θα φέρει ανατροπές, συγκρούσεις, αλλά και την ανάγκη για ριζικές αποφάσεις. 4 ζώδια επηρεάζονται περισσότερο, του σταθερού σταυρού και συγκεκριμένα Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου.

