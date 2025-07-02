Αλ Πατσίνο: Οι φωτογράφοι «έπιασαν στα πράσα» τον 85χρονο ηθοποιό να χαριεντίζεται με Ιταλίδα δημοσιογράφο (video)

Ο Αλ Πατσίνο (Al Pacino) έχει ακόμα… πέραση, παρόλο που ο ηθοποιός είναι 85 ετών. Βέβαια, θα μου πείτε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός κι αυτό φαίνεται να ισχύει και στη δική του περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα, οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τον διάσημο ηθοποιό να δέχεται -με μεγάλη χαρά- το τρυφερό φιλί της Ιταλίδας δημοσιογράφου, Caterina Di Terlizzi, κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στη Ρώμη.

Ο 85χρονος ηθοποιός του «Νονού» φωτογραφήθηκε να δειπνεί με μια παρέα στο Il Bolognese, στην Piazza del Popolo, ενώ ήταν ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια στα μαύρα και φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ. Το ήθελε ως «καμουφλάζ» για να μην τον αναγνωρίσουν, μάλλον, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι παπαράτσι απαθανάτισαν τη δημοσιογράφο να σκύβει για να δώσει στον Αλ Πατσίνο ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, το οποίο εκείνος ανταπέδωσε με μια ζεστή αγκαλιά.

Άλλα στιγμιότυπα δείχνουν τη δημοσιογράφο, η οποία φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι, να ακούει προσεκτικά τον ηθοποιό, ενώ σε κάποιες φωτογραφίες φαίνεται να καπνίζει ένα τσιγάρο κατά τη διάρκεια της βραδινής της εξόδου. Κάποια στιγμή, ο Πατσίνο εθεάθη να ελέγχει το τηλέφωνό του, το οποίο προστατευόταν από μια θήκη με θέμα τον «Shrek».

Το αστέρι του Χόλιγουντ αφιέρωσε τρεις δεκαετίες της ζωής του για να φέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία ενός από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, του Αμεντέο Μοντιλιάνι (Amedeo Modigliani). Η ταινία, με τίτλο «Modigliani - Three Days on the Wing of Madness», σε σκηνοθεσία Τζόνι Ντεπ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου.

Διαδραματίζεται στο κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παρίσι του 1916 και καταγράφει 72 ώρες από τη χαοτική, μποέμ ζωή του καλλιτέχνη, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει από την αθλιότητα της Μονμάρτης και να βρει την πολυπόθητη αναγνώριση ως ζωγράφος. Συναντά έναν διάσημο συλλέκτη, τον οποίο υποδύεται ο Πατσίνο, αλλά «δυστυχώς, δεν καταλήγει όπως το περίμενε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλ Πατσίνο απολαμβάνει το γεγονός ότι έγινε ξανά μπαμπάς σε μεγάλη ηλικία. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Roman, με την παραγωγό Noor Alfallah, και είχε μιλήσει στο «People» για το πώς είναι και νιώθει με τον γιο του. «Είναι τόσο υπέροχο να έχεις παιδιά. Με άλλαξε, αν θέλετε να το πείτε, προς το καλύτερο. Μου άλλαξε τη ζωή. Και η ιδέα ότι δίνεις την προσοχή σου σε άλλους ανθρώπους που τυχαίνει να είναι τα παιδιά σου... εκεί είναι η αγάπη», είχε αποκαλύψει ο ηθοποιός. Ο Al Pacino είναι, επίσης, πατέρας της Julie, 34 ετών, την οποία έχει αποκτήσει με τη Jan Tarrant, και των διδύμων Anton και Olivia, 23 ετών, με την ηθοποιό Beverly D'Angelo.

