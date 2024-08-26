Τρία χρόνια πριν ο Γιώργος Πατούλης της εγκαινίαζε το μαγαζί, τώρα θα τον κάνει ξανά μπαμπά

Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Σάσας Σταμάτη στην εφημερίδα On Time ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ετοιμάζεται να γίνει ξανά πατέρας καθώς η νέα σύντροφός του Νάνσυ Κοιλού βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και περιμένει δίδυμα.

Και μπορεί ο ίδιος σε επικοινωνία που είχε η Σάσα Σταμάτη μαζί του να αρνήθηκε να μιλήσει, λέγοντας σχεδόν μονολεκτικά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, κλείνοντας βιαστικά το τηλέφωνο αλλά τα κοσμικά σαλόνια έχουν βουίξει από την είδηση.

