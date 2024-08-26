Η Σαχάρα, η 18χρονη κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, Ζαχάρα, μπήκε στην αδελφότητα Alpha Kappa Alpha στο Spelman College και το γιόρτασε δεόντως.

Παρουσίασε μαζί με τους άλλους φοιτητές της αδελφότητας τη χορογραφία της, υπό τους ρυθμούς της ραπ μουσικής και το τραγούδι «Back Outside» των Anycia και Latto.

Φορώντας ένα κολλητό πράσινο μπλουζάκι και ένα τζιν σορτσάκι στο ίδιο χρώμα, έδωσε ρεσιτάλ με τις χορευτικές της φιγούρες.

Δείτε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok :

.

