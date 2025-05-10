Melanie Hamrick: Η αρραβωνιαστικιά του Mick Jagger για τα 44 χρόνια διαφοράς τους

Η διαφορά ηλικίας με τον Mick Jagger δε φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τη Melanie Hamrick.

«Είναι πιο νέος από μένα!», δήλωσε με χιούμορ η 37χρονη πρώην μπαλαρίνα, όταν ρωτήθηκε για τα 44 χρόνια που τη χωρίζουν από τον 81χρονο σταρ, σε χθεσινές της δηλώσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

«Είναι καταπληκτικός, πραγματικά είναι», πρόσθεσε με ενθουσιασμό.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, όταν ο Jagger περιόδευε στην Ιαπωνία με τους θρυλικούς Rolling Stones και η Hamrick βρισκόταν εκεί με το American Ballet Theatre.

Το 2016 απέκτησαν τον γιο τους, Deveraux – όγδοο παιδί του Jagger.

Η Hamrick έχει ανεβάσει χαριτωμένα βίντεο του μικρού να χορεύει, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο κληροδοτείται.

«Είναι εκπληκτικό. Είναι φυσικό, είναι στο DNA του», λέει η Hamrick. «Κανείς δεν του έμαθε τίποτα, κανείς δεν τον επηρέασε. Χόρευε έτσι πριν καν δει τον πατέρα του να τραγουδάει σε συναυλία.»

Παρά τη μακροχρόνια σχέση τους, η ίδια δε βιάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Έχει αφήσει πίσω της την καριέρα και σήμερα αφιερώνεται στην οικογένειά της και σε δημιουργικά projects.

Μεταξύ άλλων, έχει γράψει δύο ρομαντικά μυθιστορήματα με φόντο τον κόσμο του μπαλέτου και ήδη γράφει το τρίτο.

«Είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα, οπότε θα μου πάρει χρόνο», είπε.

«Είναι μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε.

Όσο για το αν το επόμενο βιβλίο θα έχει... πιπεράτο περιεχόμενο, δεν κρύφτηκε:

«Φυσικά!», απάντησε γελώντας.

«Δεν πρόκειται να φύγω από τις ρίζες μου – είναι πολύ διασκεδαστικό. Απλώς αυτή τη φορά δε θα είναι τόσο “soft porn”, όπως είπατε. Θέλω να κινηθώ σιγά-σιγά προς πιο αφηγηματική γραφή.»

Πηγή: skai.gr

