Irina Shayk: Εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Καννών μόνο με τα εσώρουχά της – Δείτε video

Η Irina Shayk, ίσως, έκανε την πιο τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών. Η Ρωσίδα καλλονή έστρεψε όλα τα βλέμματα πάνω της όταν εθεάθη να φεύγει από το ξενοδοχείο. Η Irina Shayk επέλεξε για την περίσταση διάφανη δημιουργία του οίκου Gucci.

Irina Shayk Dares to Bare in See-Through Slip Dress and Teensy Lingerie at 2023 Cannes Film Festival https://t.co/5AJ9C2UR8j

Η ενδυμασία περιελάμβανε μαύρα εσώρουχα και ένα διάφανο κομπινεζόν, ενώ το μοντέλο ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό κόσμημα στον λαιμό. Λίγο πιο πριν, το supermodel εμφανίστηκε, σχεδόν, άβαφο, έχοντας, ωστόσο, επιλέξει να φορέσει άλλο ένα τολμηρό σύνολο. Η Irina Shayk βρέθηκε στις Κάννες με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Firebrand-Le Jeu De La Reine».

Τον Ιανουάριο το διάσημο μοντέλο αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Bradley Cooper σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Harper's Bazaar». «Νομίζω ότι σε όλες τις καλές σχέσεις φέρνεις τον καλύτερο και τον χειρότερο εαυτό σου. Είναι απλά η φύση του ανθρώπου. Δύο σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να κάνουν ένα καλό ζευγάρι», είχε πει η ίδια. Και πρόσθεσε: «Η ζωή χωρίς τον Bradley είναι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Είναι δύσκολο να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στο να είσαι ανύπαντρη μητέρα και εργαζόμενη γυναίκα».

Irina Shayk is seen at the Hotel Martinez during the 76th Cannes film festival. pic.twitter.com/fV3rZyyV1R