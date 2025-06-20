Έλεν ΝτιΤζένερις: Η ζωή της στη φάρμα και τα πρόβατα που κάνουν «ντου» στο σπίτι της (video)

H Έλεν ΝτιΤζένερις (Ellen DeGeneres) έδωσε στους θαυμαστές της την ευκαιρία να δουν το νέο της σπίτι στην Αγγλία, αφού εγκατέλειψε τις ΗΠΑ μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2024. Σε ένα βίντεο κλιπ που «ανέβασε» η ίδια στο Instagram, η 67χρονη πρώην παρουσιάστρια talk show δέχθηκε μια απρόσμενη επίσκεψη. Πρόβατα έκαναν «ντου» στο σπίτι που μένει με τη σύζυγό της, Portia de Rossi.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τα πρόβατα κάνουν τη βόλτα τους ανενόχλητα μέσα στο σπίτι και πλησιάζουν φιλικά το σκυλάκι της οικογένειας, το οποίο ήταν ξαπλωμένο κοντά σε ένα κρεβάτι για σκύλους. Λίγο μετά, η σύζυγός της Έλεν ΝτιΤζένερις ακούγεται να διώχνει τα πρόβατα, ένα από τα οποία αποκάλεσε «Bernie».

«Έχουμε πρόβατα στο σπίτι», έγραψε η 67χρονη Έλεν ΝτιΤζένερις στην ανάρτησή της. Το ζευγάρι μετακόμισε πρόσφατα σε διαφορετικό ακίνητο κοντά στο Oxfordshire, αφού το σπίτι τους στο Cotswolds υπέστη σοβαρές πλημμύρες λίγο μετά τη μετακόμισή τους.

Πίσω στο 2020, η Ellen είχε εμπλακεί σε διαμάχη, αφού κατηγορήθηκε ότι δημιούργησε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον και αργότερα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Μετά από, σχεδόν, δύο δεκαετίες παρουσίας στον αέρα, το «The Ellen Degeneres Show» έριξε αυλαία το 2022.

Πηγή: skai.gr

