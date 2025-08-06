Μπιάνκα Σενσόρι: Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ όπως δεν την έχετε ξαναδεί… - Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας (video)

Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ (Kanye West), Μπιάνκα Σενσόρι (Bianca Censori), έχει προκαλέσει αίσθηση με τις τολμηρές εμφανίσεις της από τότε που παντρεύτηκε τον ράπερ, τον Δεκέμβριο του 2022.

Η 30χρονη Σενσόρι, για την οποία ο 48χρονος Κάνιε Γουέστ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν μπορεί να φορέσει τίποτα χωρίς την έγκρισή του», φαίνεται αρκετά διαφορετική σε παλιές φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, πολύ πριν γίνει γνωστή. Η αρχιτέκτονας, η οποία έκανε εντύπωση όταν εμφανίστηκε γυμνή στο κόκκινο χαλί των Grammy, είναι μία… άλλη Μπιάνκα Σενσόρι.

Σε αντίθεση με τις προκλητικές εμφανίσεις της, η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ φαίνεται -στο ξεκίνημά της- πιο συγκρατημένη ενδυματολογικά. Σε μια άλλη φωτογραφία, ποζάρει με αθλητική ενδυμασία και ένα μαύρο σουτιέν, καθώς κοιτάζει μακριά.

Πριν η Αυστραλέζα καλλονή πει το «I do» στον Ye, ήταν υπάλληλός του, έχοντας ενταχθεί στην εταιρεία του Γουέστ μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης με μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική το 2020. Τότε, η εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα έμοιαζε με ένα κορίτσι της ηλικίας της, ξέγνοιαστο και μοντέρνο, με άποψη για τη μόδα και το στιλ.

Από τότε, όμως, έχουν αλλάξει πολλά, σε σημείο που παλιοί συμφοιτητές της να μην αναγνωρίζουν την όμορφη γυναίκα με την οποία κάποτε μοιράζονταν σημειώσεις και κοινά όνειρα. Πρώτα, χάθηκαν τα μαύρα μακριά μαλλιά της και μετά το outfit της νεαρής συζύγου του ράπερ πήρε μία τροπή που σταδιακά άρχισε να θορυβεί τους πάντες.

