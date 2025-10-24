Η Κιμ Καρντάσιαν ανακάλεσε πρόσφατα μία σοκαριστική περιπέτεια υγείας, καθώς η 45χρονη σταρ φαίνεται πως είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα, για το οποίο χρειάστηκε νοσηλεία. Η 45χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών συγκινήθηκε παρακολουθώντας ένα βίντεο για την επερχόμενη σεζόν της οικογενειακής της σειράς ριάλιτι στο Hulu, «The Kardashians», η οποία προβλήθηκε κατά την πρεμιέρα της εκπομπής.

Στο βίντεο, η Κιμ φαίνεται να μπαίνει σε μαγνητικό τομογράφο και αργότερα να λέει στην οικογένειά της: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η μεγαλύτερη αδερφή, Kourtney Kardashian , κοιτάζει με μάτια ορθάνοιχτα καθώς λέει «Ουάου». Όσο για το σκεπτικό του γιατρού πίσω από την περιπέτεια της υγείας της, η Κιμ είπε στην οικογένειά της: «Μου είπε ότι ήταν "Απλώς άγχος"».

Υπάρχουν πολλά πλάνα με την Κιμ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ, και το δύσκολο διαζύγιό τους. Να θυμίζουμε ότι το πρώην ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά μαζί. «Είμαι χαρούμενη που τελείωσε», λέει. «Ο πρώην μου θα είναι στη ζωή μου ό,τι και να γίνει. Έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί». Σε άλλο πλάνο, τη βλέπουμε να κάθεται σε ένα τραπέζι και να δηλώνει: «Χθες το βράδυ σκεφτόμουν, "Γιατί διάολο συμβαίνει αυτό;"».

Το ρήγμα πίσω από τη λάμψη

Από τον γάμο τους στη Φλωρεντία μέχρι τις κοινές τους εμφανίσεις στο Met Gala, η Κιμ και ο Κάνιε δεν ήταν απλώς ένα ζευγάρι. Μαζί δημιούργησαν εικόνες που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη των θαυμαστών: matching outfits, αψεγάδιαστο glam και στιγμές που αποτύπωναν τον απόλυτο ορισμό του «power couple».

Ωστόσο, πίσω από τα φλας των φωτογράφων, οι ισορροπίες άρχισαν να αλλάζουν. Οι έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες του Κάνιε και οι δημόσιες εξάρσεις του άρχισαν να επισκιάζουν τη σχέση. Η Κιμ, πιο ώριμη και αποφασισμένη, επικεντρώθηκε στα παιδιά τους και στις επαγγελματικές της αυτοκρατορίες — SKIMS, KKW Beauty, και τη νομική της δράση για κοινωνική δικαιοσύνη. Όταν, το 2021, κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, ο κόσμος συγκλονίστηκε. Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η απόσταση ανάμεσα στο ζευγάρι άρχισε να μεγαλώνει μετά την απόφαση του Κάνιε Γουέστ να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ το 2020, καθώς και λόγω των δημόσιων δηλώσεων και των απρόβλεπτων συμπεριφορών του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.