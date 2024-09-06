O Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός και εικονογράφος, Τιμ Μπάρτον, o oποίος μεγάλωσε στο San Fernando Valley του Λος Άντζελες, συνήθιζε να παίρνει το λεωφορείο όταν ήταν μικρός για να επισκεφτεί το αγαπημένο του κατάστημα, στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας.

Winona Ryder pays tribute to Tim Burton at his Hollywood Walk of Fame ceremony: "His heroes are the very outcasts that he loves." 🌟https://t.co/GllH7L0GJu pic.twitter.com/p84UA2LBRk September 5, 2024

Πριν από λίγες ημέρες απέκτησε το δικό του αστέρι με τον αριθμό 2.788ο στον παγκοσμίου φήμης πεζόδρομο. Ένας από τους πιο ευρηματικούς σκηνοθέτες του Χόλιγουντ που παρουσίασε χαρακτήρες ορόσημα στη μεγάλη οθόνη, όπως ο «Ψαλιδοχέρης» και ο «Σκαθαροζούμης», τιμήθηκε σε μία συγκινητική τελετή μπροστά από το αγαπημένο του κατάστημα.

Στο πλευρό του η σύντροφός του Μόνικα Μπελούτσι, ο Ντάνι Ντε Βίτο, ο Ντιπ Ρόι, η σχεδιάστρια κοστουμιών Κολίν Άτγουντ, ενώ τα αστέρια της ταινίας «Beetlejuice Beetlejuice», Γουινόνα Ράιντερ και Μάικλ Κίτον μίλησαν στα αποκαλυπτήρια του αστεριού στην κατηγορία «Motion Pictures», σύμφωνα με το ΑBC News.

«Το να δουλεύεις με τον Τιμ είναι σαν να σε προσκαλούν να ταξιδέψεις μέσα στην ψυχή και τη φαντασία του», είπε στην ομιλία της η Ράιντερ καθώς ο Κίτον θυμήθηκε τη συνεργασία τους στην ταινία «Batman» του 1989 υπογραμμίζοντας ότι «κάθε φορά που βρίσκομαι σε ένα πλατό με τον Τιμ είναι μια μοναδική εμπειρία».

«Ως παιδί ερχόμουν εδώ από το Μπέρμπανκ με το λεωφορείο», ξεκίνησε την ομιλία του ο διάσημος σκηνοθέτης. «Ήμουν αρκετά μικρός όταν πρωτοήρθα εδώ και πίστευα ότι αυτά τα πράγματα (τα αστέρια) ήταν στην πραγματικότητα ταφόπλακες. Συνειδητοποίησα ότι ο Τζον Γουέιν δεν ήταν θαμμένος κάτω από αυτό ή κάτω από άλλους ανθρώπους. Συνήθιζα να επισκέπτομαι το βιβλιοπωλείο Larry Edmunds», συνέχισε.

«Και όταν έμαθα ότι είναι εδώ (το αστέρι), σχεδόν άρχισα να κλαίω γιατί έρχομαι εδώ από τότε που ήμουν μικρό παιδί και το κατάστημα δεν έχει αλλάξει καθόλου. Οπότε για μένα είναι μεγάλη τιμή να έχω ένα αστέρι που είναι ακριβώς εδώ μπροστά σε αυτό το απίστευτο κατάστημα, μουσείο, κατάστημα παιχνιδιών, τα πάντα», συμπλήρωσε.

