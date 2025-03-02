Ημερομηνία λήξης vs Ανάλωση πριν από στα τρόφιμα: Ποια είναι η διαφορά τους και τι πρέπει να προσέχεις;

Σε περίπτωση που δεν το έχετε προσέξει όλα τα τρόφιμα έχουν αναγραφόμενη μια ημερομηνία που σε κάποια αναφέρεται ως «ημερομηνία λήξης» και σε άλλα ως «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» ή best before. Και φυσικά δεν είναι το ίδιο.

Η ημερομηνία λήξης εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε ευπαθή ή δυνητικά επικίνδυνα τρόφιμα. Αυτή η ημερομηνία υποδεικνύει την τελευταία ημέρα που θα πρέπει να καταναλωθεί το προϊόν για λόγους ασφαλείας. Τα τρόφιμα που φέρουν ημερομηνία λήξης είναι συνήθως τα φρέσκα κρέατα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ορισμένα παρασκευασμένα τρόφιμα.

Η «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» εντοπίζεται γενικά σε μη αλλοιώσιμα, σταθερά στο ράφι τρόφιμα, όπως κονσερβοποιημένα προϊόντα, συσκευασμένα σνακ, ζυμαρικά, ρύζι κ.ά. Σε αντίθεση με την ημερομηνία λήξης, η ημερομηνία best before υποδηλώνει την περίοδο κατά την οποία η ποιότητα, η γεύση και η θρεπτική αξία του τροφίμου είναι εγγυημένη από τον παραγωγό.

H ημερομηνία best before παρέχει πολύτιμη καθοδήγηση, μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας το προϊόν έχει αλλάξει σε υφή, γεύση ή εμφάνιση, με αποτέλεσμα την μειωμένη ποιότητα του. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, αυτό δεν ενέχει άμεσο κίνδυνο για την υγεία.

Τα τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια ακόμα και μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία «κατά προτίμηση πριν από» υπό τον όρο ότι έχουν τηρηθεί οι οδηγίες αποθήκευσης και δεν έχει φθαρεί η συσκευασία, αλλά ενδεχομένως το προϊόν να έχει αρχίσει να χάνει τη γεύση και την υφή του.

Πριν πετάξετε τα τρόφιμα τα οποία έχουν ξεπεράσει την ημερομηνία «κατανάλωση κατά προτίμηση πριν από», ελέγξτε εάν η συσκευασία είναι άθικτη και εάν

Ο βιολόγος και επιστήμονας τροφίμων Νίκος Γδοντέλης μιλώντας στο Στούντιο 4 είχε πει:

«Για να υπάρχει η ημερομηνία λήξης είναι μια ημερομηνία η οποία είναι σημαντική. Καλό είναι να ξεχωρίσουμε αν είναι ημερομηνία λήξης ή ανάλωση κατά προτίμηση πριν από. Στην πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι το προϊόν μετά την ημερομηνία που αναγράφεται μπορεί να μην είναι μια ασφαλές και να έχει δημιουργηθεί μικροβιακό φορτίο. Η δεύτερη περίπτωση είναι μια δήλωση του κατασκευαστή του τροφίμου που λέει ότι μέχρι εκείνη την ημερομηνία θεωρεί ότι έχει και ασφάλεια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να είναι εντάξει. Άρα αν ικανοποιεί γευστικά μπορείς να παρατείνεις τον χρόνο για ένα εύλογο χρονικό διάστημα».

