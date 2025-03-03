Νάντια Μπουλέ: «Δεν θα ήθελα η κόρη μου να ξεκινήσει στο καλλιτεχνικό κομμάτι στα 11 έτη της όπως έτυχε σε μένα»

Η Νάντια Μπουλέ ήταν από μικρό παιδί καλλιτεχνική φύση. Θέατρο, τραγούδι, χορός, τηλεόραση. Όλα τα δοκίμασε και για πολλά χρόνια πρωταγωνιστούσε στην πρώτη γραμμή των ονομάτων της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Έκανε μουσικές εκπομπές, πρωινό, παιχνίδι… Αλλά μέσα στην καρδιά της υπήρχε πάντα το τραγούδι και το θέατρο και κάποια στιγμή στράφηκε ολοκληρωτικά προς τα εκεί. Αυτή τη σεζόν πέτυχε κάτι πολύ μεγάλο. Τον ρόλο της Roxy στο μιούζικαλ Chicago και μίλησε και για αυτό καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Επειδή είναι το έργο που είναι, έχει παγκόσμιες περιοδείες. Όταν έγιναν οντισιόν για την ευρωπαϊκή πήγα και εγώ. Δεν είναι εύκολο, είναι ένα κλασικό έργο και είναι αγωνία ακόμη μεγαλύτερη όταν το έχουν παίξει τεράστιες ηθοποιοί. Η περιοδεία ξεκίνησε από την Ελλάδα τον Νοέμβρη και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο. Η κόρη μου είναι μαζί μου», είπε αρχικά η Νάντια Μπουλέ για την πανευρωπαϊκή περιοδεία του Musical «Chicago» έχοντας πια τον τίτλο της πρώτης Ελληνίδας που καταφέρνει να πάρει έναν τέτοιο ρόλο σε διεθνή παραγωγή και συνέχισε:

«Από μικρή ήμουν πολύ καλλιτεχνικό παιδί. Οι γονείς μου δεν έχουν καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Δεν υπήρχε βοήθεια σε αυτό. Έπρεπε να βρω μόνη μου τον δρόμο μου, αλλά ήταν αυτονόητο ότι οι σπουδές ήταν ένα δεδομένο. Πέρασα στο πανεπιστήμιο σε μια σχολή που μου άρεσε αλλά μόλις μπήκα είπα πως θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Ξεκίνησα και στο MAD παράλληλα και έπειτα βρήκα τον δρόμο μου, αλλά ήμουν μικρή.

Άρχισα να ανακαλύπτω την μουσική και τη φωνή μου, και προέκυψαν συνεργασίες. Εξερευνούσα παράλληλα την παρουσίαση και το τραγούδι. Είχα την τύχη να βρεθώ στο πλευρό ανθρώπων πολύ σημαντικών που με βοήθησαν. Χρωστάω πολλά στον Μανώλη Λιδάκη. Με πήρε κοντά του και τραγούδησα δίπλα του. Ήταν η πρώτη μου συνεργασία. Πολλοί τον είχαν αποτρέψει να με διαλέξει. Αλλά επέμεινε. Το άλλο σημαντικό κομμάτι ήταν το θεατρικό που ήταν πιο βατά τα πράγματα».

«Μου κοστίζουν πολύ τα λάθη γι’ αυτό πριν κάνω κάτι είμαι λίγο «φυτό». Θα προετοιμαστώ μέχρι να το εξαντλήσω. Αυτό μου δίνει και το δικαίωμα να το προσπαθήσω. Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου αλλά πιο ελαστική με το παιδί μου. Δεν θα ήθελα η κόρη μου να ξεκινήσει στο καλλιτεχνικό κομμάτι στα 11 έτη της όπως έτυχε σε μένα. Δεν θα το διέκοπτα όμως» είπε αναφερόμενη στο πώς είναι η ίδια ως άνθρωπος και πώς αντιμετωπίζει την κόρη της και συνέχισε αναφερόμενη στο κομμάτι της παρουσίας της στην τηλεόραση που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει έξω από τα θέλω της επαγγελματικής της ζωής:

«Δεν είναι ότι δεν θέλω να είμαι στην τηλεόραση, αλλά εξαρτάται τι πας να κάνεις στην τηλεόραση. Δεν έχω τρελαθεί για να θέλω να κάνω καθημερινό πρωινό στην τηλεόραση. Το σαββατοκύριακο είναι πολύ πιεστικό και δύσκολη η ζώνη».

