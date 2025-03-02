Θα συνοδεύσει η Kylie Jenner τον Timothée Chalamet στα Όσκαρ 2025;

Η Kylie Jenner και ο Timothée Chalamet δείχνουν σε όλο τον κόσμο πόσο σοβαρή έχει γίνει η σχέση τους καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Η επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς και της μόδας εμφανίζεται συχνά για να στηρίξει τον σύντροφό της τους τελευταίους μήνες, καθώς είναι υποψήφιος για μεγάλα βραβεία χάρη στην ερμηνεία του στην ταινία A Complete Unknown.

Οι τρυφερές τους στιγμές και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις τους ως ζευγάρι δεν περνούν απαρατήρητες από τους θαυμαστές τους, γι' αυτό και η απουσία της Jenner από τα Βραβεία SAG 2025 την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε ερωτήματα. Γρήγορα έγινε γνωστό ότι δεν παρέστη λόγω του θανάτου του στενού της φίλου και hairstylist, Jesus Guerrero.

Τώρα, πολλοί αναρωτιούνται: Θα παρευρεθεί η ιδρύτρια της Khy στα Όσκαρ 2025 αυτό το Σαββατοκύριακο;

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Entertainment Tonight, η Jenner θέλει να είναι στο πλευρό του Chalamet, αλλά η απόφαση πιθανότατα θα ληφθεί την τελευταία στιγμή.

"Η Kylie και ο Timothée είναι πολύ ερωτευμένοι και η σχέση τους είναι σοβαρή," ανέφερε η πηγή. "Η Kylie είναι πολύ περήφανη για τον Timothée και ήταν χαρούμενη που τον υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν των βραβείων. Ελπίζει να παρευρεθεί μαζί του στα Όσκαρ. Θαυμάζει το ταλέντο του και την εργατικότητά του."

Ωστόσο, η ίδια πηγή τόνισε ότι η Jenner εξακολουθεί να θρηνεί για τον Guerrero. "Είναι συντετριμμένη και βαθιά λυπημένη για τον θάνατο του Jesus και θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει," ανέφερε. "Είναι σε επαφή με την οικογένειά του και θέλει να τους στηρίξει με κάθε τρόπο."

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Jenner έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram προς τιμήν του Guerrero, γράφοντας:

"Ο Jesus ήταν κάτι πολύ περισσότερο από φίλος μου, ήταν ένα φως στη ζωή μου, μια πηγή γέλιου, παρηγοριάς, αγάπης και αμέριστης στήριξης. Δεν ξέρω πώς θα είχα αντέξει την τελευταία σχεδόν δεκαετία χωρίς αυτόν στο πλευρό μου. Είχε έναν μοναδικό τρόπο να κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες μέρες να μοιάζουν πιο ελαφριές."

Συνέχισε: "Σε ευχαριστώ, Jesus, που ήσουν πάντα εκεί για μένα, που με στήριζες, που ήσουν φίλος μου. Ο πόνος της απώλειάς σου είναι αβάσταχτος και δεν ξέρω πώς να προχωρήσω χωρίς εσένα, αλλά ξέρω πως ο μεγάλος πόνος γεννιέται μόνο από μεγάλη αγάπη. Και σε αγαπούσα τόσο πολύ. Ήσουν ο καλύτερος άνθρωπος, με ένα ταλέντο ασύγκριτο. Ένας αληθινός καλλιτέχνης. Ενέπνευσες τόσους πολλούς, και πάντα θα το κάνεις."

Η Jenner ήταν "σοκαρισμένη και πολύ ταραγμένη" όταν έμαθε την τραγική είδηση και έχει δεσμευτεί να στηρίξει την οικογένεια του Guerrero, τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά, καθώς θρηνούν την απώλειά του.

“Ο θάνατος του Jesus τη συγκλόνισε,” ανέφερε μια πηγή στο People. “Όσο κι αν είναι στεναχωρημένη, ξέρει ότι για την οικογένειά του είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δεν θέλει να ανησυχούν για τα οικονομικά. Φροντίζει για όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κηδείας του.”

Νωρίτερα, η Jenner δημοσίευσε ένα screenshot από μια επτάωρη τηλεφωνική κλήση με τον makeup artist Ariel Tejada, ο οποίος ήταν επίσης στενός φίλος του Guerrero. "Ο ύπνος είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Σε αγαπώ, @makeupbyariel," έγραψε.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, δημοσίευσε ένα παλιό βίντεο όπου χορεύει με τον Guerrero στο τραγούδι "River" του Leon Bridges.

Προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο αν η Jenner θα είναι το +1 του Chalamet στη Μεγαλύτερη Βραδιά του Χόλιγουντ, την 97η απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Το ζευγάρι, που είναι μαζί σχεδόν δύο χρόνια, έκανε την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Πριν από αυτό, είχαν παραβρεθεί μαζί στα BAFTA και στις Χρυσές Σφαίρες.

