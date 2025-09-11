Τι λέει σήμερα η Άννα Γουίντουρ για την ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada»

Αφού όρισε τη διάδοχό της στο τιμόνι της Vogue, η Άννα Γουίντουρ φαίνεται λίγο πιο χαλαρή.

Τουλάχιστον, όπως σημειώνει το CNN, είναι πιο πρόθυμη να μιλήσει για την επιτυχημένη ταινία του 2006 «Ο Διάβολος Φοράει Prada».

Βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του 2003 της Λόρεν Βάιζμπεργκερ, η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν ως προσωπική βοηθός της Γουίντουρ στη Vogue, η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας επίδοξης συγγραφέα (Άν Χάθαγουεϊ), που βρίσκει δουλειά σε ένα κορυφαίο περιοδικό μόδας υπό την καθοδήγηση μιας απαιτητικής και αυστηρής αρχισυντάκτριας.

Η Μέριλ Στριπ υποδύεται τη Μιράντα Πρίστλι, ο χαρακτήρας της οποίας θεωρείται ότι βασίζεται στην Άννα Γουίντουρ. Ο χαρακτήρας έγινε συνώνυμο των απαιτητικών και δύσκολων αφεντικών σε κάθε κλάδο, και η Στριπ κέρδισε μία από τις πολλές υποψηφιότητές της για Όσκαρ για αυτή την ερμηνεία.

Στο παρελθόν, η Γουίντουρ έδειχνε απρόθυμη να συζητήσει το θέμα. Ωστόσο, σε πρόσφατη εμφάνισή της στο podcast «The New Yorker Radio Hour», η ισχυρή γυναίκα της μόδας αστειεύτηκε με τον παρουσιαστή Ντέιβιντ Ρέμνικ, λέγοντας ότι «πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada, χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για τι ήταν η ταινία».

«Πρώτα απ’ όλα ήταν η Μέριλ Στριπ, που είναι φυσικά φανταστική» είπε η Γουίντουρ. «Και μετά είδα την ταινία και τη βρήκα εξαιρετικά διασκεδαστική. Ήταν πολύ αστεία».

Και ενώ είπε στον Ρέμνικ, που είναι και αρχισυντάκτης του The New Yorker, ότι «ο χώρος της μόδας είχε πολύ γλυκά ανησυχήσει για μένα, φοβούμενοι ότι η ταινία θα με παρουσίαζε με αρνητικό τρόπο», η ίδια φάνηκε να διασκέδασε και να συμφιλιώθηκε με την εικόνα αυτή.

«Στο τέλος, είχε πολύ χιούμορ, πολύ πνεύμα, είχε τη Μέριλ Στριπ» είπε η Γουίντουρ. «Δηλαδή, ήταν και η Έμιλι Μπλαντ -που έπαιξε την ανώτερη βοηθό Έμιλι Τσάρλτον στην ταινία. Ήταν όλοι καταπληκτικοί. Και τελικά, το θεώρησα μια δίκαιη αποτύπωση».

Το 2009 είχε πει στον Ντέιβιντ Λέτερμαν ότι η ταινία είναι «μυθοπλασία» και είχε επισημάνει πως «όπως λέει και ο εκδότης μου στην ταινία, δεν είμαι πάντα ζεστή και τρυφερή».

«Αυτό που μου άρεσε στην ταινία είναι ότι έδειξε πραγματικά όλη τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για τη δημιουργία ενός περιοδικού» είχε παραδεχτεί τότε.

Τα γυρίσματα για το σίκουελ του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» ξεκίνησαν τον Ιούνιο. Η νέα ταινία θα επαναφέρει τη Μέριλ Στριπ μαζί με την Άν Χάθαγουεϊ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.