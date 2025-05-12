Όταν το 2023 η Πάμελα Αντερσον αποφάσισε να απελευθερωθεί» από την παλιά, σέξι εικόνα της και ανακοίνωσε ότι στο εξής θα κυκλοφορεί άβαφη και με φυσικό μαλλί – ακόμα και στο κόκκινο χαλί - τα social media και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης «χειροκρότησαν» την απόφασή της.
Έκτοτε, το πιο διάσημο sex symbol της τηλεόρασης εμφανιζόταν παντού δημοσίως χωρίς ίχνος μακιγιάζ αλλά με τα μακριά ξανθά μαλλιά της να ανεμίζουν φυσικά και να μας «θυμίζουν» την Πάμελα Άντερσον - μέχρι που η εμφάνισή της στο MET Gala πριν μερικές ημέρες τα άλλαξε όλα.
Η 57χρονη σήμερα, διάσημη ηθοποιός αποχωρίστηκε και το τελευταίο χαρακτηριστικό της, τη μακριά ξανθιά κόμη της και η αλλαγή ήταν τόσο δραστική που άφησε άφωνους τους θαυμαστές της.
Στο Met Gala 2025, η Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε με ένα κοντό καρέ μέχρι το πηγούνι και πολύ κοντή, ίσια φράντζα, κάνοντας τους χρήστες του διαδικτύου να την συγκρίνουν με την Μία Φάρροου, στην διάσημη ταινία τρόμου το Μωρό της Ρόζμαρι.
I thought this was Mia Farrow. 😳— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) May 6, 2025
Pamela Anderson at the Met Gala. pic.twitter.com/wyM7F6RGmF
Did Pamela Anderson turn into Mia Farrow, or is it just me? pic.twitter.com/FUZj8ZFSAu— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 7, 2025
Πάντως, δύο χαρακτηριστικά της παλιάς Πάμελα μένουν αναλλοίωτα από τον χρόνο και τις στιλιστικές αλλαγές: το στήθος της (που διαγραφόταν μέσα από τη βαρύτιμη τουαλέτα της) και τα εμβληματικά λεπτά φρύδια της.
Οσο για τα μαλλιά... θα ξαναμακρύνουν!
