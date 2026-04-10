Τέιλορ Σουίφτ-Τράβις Κέλσι: Διέρρευσαν η ημερομηνία και η τοποθεσία του γάμου

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι φαίνεται πως ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση τους, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν εντυπωσιακό καλοκαιρινό γάμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», η 36χρονη ποπ σταρ και ο επίσης 36χρονος αθλητής των Kansas City Chiefs αναμένεται να ανταλλάξουν όρκους στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου. Παρότι οι λεπτομέρειες κρατούνται υπό άκρα μυστικότητα, πηγές αναφέρουν ότι τα προσκλητήρια έχουν ήδη σταλεί.

Μάλιστα, όσοι τα έλαβαν φέρεται να κλήθηκαν να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τίποτα δεν θα διαρρεύσει για τη μεγάλη ημέρα. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες πληροφορίες είδαν ήδη το φως της δημοσιότητας, κάτι που –όπως αναφέρεται– ενόχλησε το ζευγάρι, χωρίς ωστόσο να σκοπεύει να κινηθεί νομικά.

Αν και η ακριβής τοποθεσία της τελετής δεν έχει γίνει γνωστή, εκτιμάται πως πρόκειται για έναν εντυπωσιακό κλειστό χώρο. Η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα σενάρια που ήθελαν τον γάμο να πραγματοποιείται στην πολυτελή έπαυλη της Σουίφτ στο Ρόουντ Άιλαντ.

Η Νέα Υόρκη, ωστόσο, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διάσημη τραγουδίστρια, καθώς διατηρεί εκεί ισχυρούς δεσμούς εδώ και χρόνια. Από τα ακίνητα που έχει αποκτήσει στην Tribeca μέχρι τις συχνές δημόσιες εμφανίσεις της, η πόλη φαίνεται να παίζει ξεχωριστό ρόλο στη ζωή της.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με πηγές να αποκαλύπτουν ότι η καλλιτέχνις έχει σαφή εικόνα για το πώς θέλει να είναι η ημέρα του γάμου της. «Θα είναι μια μεγάλη, κλειστή εκδήλωση», σημειώνει άτομο από το περιβάλλον της, υπογραμμίζοντας πως βασική προτεραιότητα είναι η ιδιωτικότητα.

Σε παλαιότερη εμφάνισή της στο «The Graham Norton Show», η Τέιλορ Σουίφτ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επιθυμεί έναν «μεγάλο» γάμο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι μόνοι γάμοι που αγχώνουν είναι αυτοί με λίγους καλεσμένους», προσθέτοντας με χιούμορ πως «με όποιον έχω μιλήσει, θα πάρει προσκλητήριο…».

Ανάμεσα στους καλεσμένους αναμένεται να βρίσκονται μεγάλα ονόματα από τον χώρο της μουσικής και του αθλητισμού, όπως ο Πάτρικ Μαχόουμς με τη σύζυγό του, αλλά και η Σελένα Γκόμεζ με τον Μπένι Μπλάνκο. Αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, τότε πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της χρονιάς, που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα από όλο τον κόσμο.

Save-the-dates have been sent out for Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding. Here’s what we know so far about where and when it’s happening. Full story: https://t.co/TPfJ7HmEBc pic.twitter.com/53yEgqsvKk — news.com.au (@newscomauHQ) April 10, 2026

Πηγή: skai.gr

