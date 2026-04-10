Η Μπέλα Χαντίντ μαγνήτισε για ακόμη μία φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα καμπάνια του προσωπικού της brand, Orebella.

Το 29χρονο μοντέλο δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από τολμηρές φωτογραφίες, στις οποίες αναδεικνύει τη σιλουέτα της, ποζάροντας με φόντο το νερό και κρατώντας το νέο άρωμα Nectar Dew. Σε μία από τις εικόνες φαίνεται να χαλαρώνει στα παρασκήνια της φωτογράφισης, αποκαλύπτοντας και πιο αυθόρμητες στιγμές από τη δημιουργία της καμπάνιας. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Το νεότερο “μωρό”… σπρέι αρώματος για σώμα και μαλλιά», προσθέτοντας πως πρόκειται για «το πιο τέλειο φρουτώδες, λουλουδάτο, χαρούμενο άρωμα».

Η ανταπόκριση από το κοινό ήταν άμεση, με τη μητέρα της, Γιολάντα Χαντίντ, να σχολιάζει συγκινημένη «Συγχαρητήρια, σ’ αγαπώ, μωρό μου», ενώ και η Ρέιτσελ Κίρκκονελ εξέφρασε τον ενθουσιασμό της γράφοντας: «BELLA OMG».

Παρά τη διαρκή παρουσία της στον χώρο της μόδας, η Μπέλα Χαντίντ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κάνει ένα βήμα πίσω, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της. Το μοντέλο δίνει μάχη με τη νόσο του Lyme εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ενώ πρόσφατα αποκάλυψε πως αναγκάστηκε να απέχει από την εργασία της για σχεδόν έναν χρόνο, προκειμένου να επικεντρωθεί στη θεραπεία της.

Σε συνέντευξή της στη «Vogue» είχε δηλώσει: «Ο τρόπος που δούλευα δεν ήταν βιώσιμος», εξηγώντας πως πλέον έχει μάθει να βάζει όρια. Όπως ανέφερε, η ζωή στο Τέξας -με τα άλογα και τον σκύλο της- της έχει προσφέρει μια νέα ισορροπία.

«Τώρα ξέρω ότι μπορώ να πω “όχι”», είχε πει χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αυτή η αλλαγή στάσης την έχει βοηθήσει να επιστρέφει στη δουλειά πιο δυνατή και συνειδητοποιημένη.

