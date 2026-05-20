Μέριλ Στριπ-Μάρτιν Σορτ: «Είναι ερωτευμένοι» - Τα τραύματα που τους ένωσαν και το μυστικό

Η Μέριλ Στριπ και ο Μάρτιν Σορτ, και οι δύο 76 ετών, αιφνιδίασαν το κοινό όταν το 2024 άρχισαν να εμφανίζονται μαζί με μια οικειότητα που δύσκολα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Από τότε, οι θαυμαστές τους περιμένουν, σχεδόν, ανυπόμονα μια δημόσια επιβεβαίωση, όμως οι δύο ηθοποιοί επιμένουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η χημεία τους στη σειρά «Only Murders in the Building», όπου υποδύονται τους τηλεοπτικούς εραστές Λορέτα Ντάρκιν και Όλιβερ Πάτναμ, έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά. Παρότι οι εκπρόσωποί τους έχουν διαψεύσει επανειλημμένα τις φήμες περί ειδυλλίου, όσοι τους βλέπουν από κοντά περιγράφουν μια σχέση που μοιάζει να ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας απλής φιλίας.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην «Daily Mail», η σχέση τους δυνάμωσε μέσα από δύσκολες και βαθιά προσωπικές στιγμές. Ο Μάρτιν Σορτ βρέθηκε αντιμέτωπος με μία ακόμη μεγάλη απώλεια, μετά τον θάνατο της κόρης του, Κάθριν, σε ηλικία 42 ετών τον Φεβρουάριο. Η τραγωδία αυτή φέρεται να ξύπνησε μέσα του τον πόνο από τον θάνατο της συζύγου του, Νάνσι Ντόλμαν, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2010.

«Ο Μάρτιν ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει απώλεια», ανέφερε η πηγή. «Όταν έχασε τη Νάνσι από καρκίνο, ήταν το πιο καθοριστικό γεγονός της ζωής του. Όταν πέθανε η κόρη του, τα ίδια συναισθήματα επέστρεψαν και άνοιξαν πληγές που δεν ήθελε ποτέ να ξαναζήσει».

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η Μέριλ Στριπ φέρεται να στάθηκε δίπλα του σαν βράχος. Η ίδια έχει επίσης κλείσει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή, καθώς είχε χωρίσει από τον σύζυγό της, τον γλύπτη Ντον Γκάμερ, το 2017, αν και η είδηση της μυστικής τους διάστασης έγινε γνωστή αρκετά χρόνια αργότερα. Η Μέριλ και ο Ντον είχαν παντρευτεί το 1978 και απέκτησαν μαζί τρεις κόρες και έναν γιο.

Όπως υποστηρίζει άνθρωπος από το περιβάλλον τους, η Μέριλ και ο Μάρτιν ήρθαν πιο κοντά μέσα από τη συνεργασία τους στη σειρά, αλλά και μέσα από τις δυσκολίες της ζωής. «Η Μέριλ είχε τεράστια επίδραση στη ζωή του Μάρτιν και έχει αναλάβει απόλυτα τον ρόλο του ανθρώπου που τον στηρίζει», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι στο πλευρό του βρίσκονται επίσης ο Στιβ Μάρτιν και άλλοι στενοί φίλοι.

Η σχέση τους φαίνεται πως έχει γίνει αποδεκτή και από τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα παιδιά τους συμπαθούν το ένα το άλλο και είναι χαρούμενα που οι γονείς τους έχουν βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο περνούν πραγματικά καλά.

«Η Μέριλ έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να κάνει αυτό που θέλει, αλλά τώρα το κάνει ακόμη περισσότερο, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να αποδείξει», ανέφερε πηγή στην «Daily Mail». «Δεν χρειάζεται άλλα βραβεία ή επιβεβαίωση». Καθώς πλησιάζει τα 80, η προτεραιότητά της φέρεται να είναι πλέον η προσωπική της ευτυχία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περνά πολύ χρόνο με τον Μάρτιν, ο οποίος «την κάνει να γελά συνεχώς».

Παρά τις διαψεύσεις, οι δυο τους δεν κρύβονται πάντα τόσο καλά. Τον περασμένο Αύγουστο κρατήθηκαν δημόσια χέρι-χέρι σε εκδήλωση για το «Only Murders in the Building», ενώ τον ίδιο μήνα δείπνησαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, εθεάθησαν και στο ξενοδοχείο Chateau Marmont, στο Λος Άντζελες, όπου δείπνησαν στον κήπο. Εκεί, όπως αναφέρθηκε, κρατιούνταν από το χέρι κάτω από το τραπέζι, ψιθύριζαν ο ένας στον άλλο και έμοιαζαν «σαν έφηβοι». Η ίδια πηγή τόνισε ότι το διάσημο ξενοδοχείο έχει αυστηρή πολιτική απαγόρευσης φωτογραφιών στον κήπο, κάτι που κάνει τους διάσημους πελάτες του να αισθάνονται πιο άνετα.

Inside Meryl Streep's very secret relationship with Martin Short: Friends finally reveal how pair bonded through trauma... incredible measures they take to hide the truth... and why there is 'no doubt they are in love' https://t.co/vk2wC8XdB5 — Daily Mail (@DailyMail) May 20, 2026

Πηγή: skai.gr

