Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε ότι παίρνει 35 χάπια την ημέρα

Η Κιμ Καρντάσιαν δεν έχει κρύψει ποτέ ότι η εικόνα, η υγεία και η μακροζωία αποτελούν για εκείνη σχεδόν καθημερινή αποστολή. Αυτή τη φορά, όμως, η αποκάλυψή της προκάλεσε αίσθηση ακόμη και στην Έιμι Πόλερ, όταν η 45χρονη επιχειρηματίας και σταρ παραδέχτηκε ότι παίρνει περίπου 35 συμπληρώματα διατροφής την ημέρα.

Η ιδρύτρια των SKIMS εμφανίστηκε στο podcast «Good Hang» της Έιμι Πόλερ και μίλησε για τη ρουτίνα ευεξίας που ακολουθεί. Όπως είπε, δεν παίρνει όλα τα συμπληρώματα μαζί, αλλά τα μοιράζει μέσα στην ημέρα, σε τρεις διαφορετικές δόσεις. Ακόμη κι έτσι, παραδέχτηκε ότι έχει κουραστεί από τα χάπια, ειδικά από το ιχθυέλαιο, το οποίο φαίνεται πως δυσκολεύεται περισσότερο να εντάξει στην καθημερινότητά της.

Η Κιμ Καρντάσιαν εξήγησε ότι κάποια στιγμή αποφάσισε να σταματήσει τα συμπληρώματα με ιχθυέλαιο, επειδή είχε φτάσει στο σημείο να νιώθει εξαντλημένη από την ποσότητα των χαπιών που έπρεπε να παίρνει. Η απόφαση αυτή, όμως, δεν κράτησε πολύ. Όταν έκανε εξετάσεις αίματος, όπως είπε, τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι η διακοπή είχε επηρεάσει τον οργανισμό της, με αποτέλεσμα να τα βάλει ξανά στο πρόγραμμά της.

«Μακάρι να υπήρχε ένας ορός που θα μπορούσα να κάνω κάθε μέρα και να τελειώνω με αυτό στον δρόμο για τη δουλειά», είπε, δείχνοντας πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να διατηρεί τη ρουτίνα της χωρίς να χάνει χρόνο.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν η διάσημη τηλεπερσόνα εξήγησε ότι εμφανιζόταν στην εκπομπή διαδικτυακά, αμέσως μετά την προπόνησή της. Από εκεί, η κουβέντα πήγε στην οστική πυκνότητα και στις εξετάσεις που κάνει η οικογένειά της για να παρακολουθεί την κατάσταση του σώματός της. Η ίδια μάλιστα προέτρεψε την Έιμι Πόλερ να κάνει εξέταση DEXA, μια μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας και της σύστασης του σώματος.

Η λεπτομέρεια που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ότι η Κιμ, η μητέρα της Κρις Τζένερ και οι αδελφές της κάνουν αυτή την εξέταση κάθε χρόνο με έναν μάλλον χολιγουντιανό τρόπο: μέσω ενός φορητού μηχανήματος που φτάνει με βαν στην κοινότητα όπου ζουν. Όπως είπε, επειδή όλες μένουν στην ίδια περιφραγμένη περιοχή, το βαν περνάει από εκεί, η κάθε μία μπαίνει μέσα, ξαπλώνει για λίγα λεπτά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, έχουν τα αποτελέσματα.

Η περιγραφή, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαυμαστές. Πολλοί σχολίασαν με χιούμορ την εικόνα της Κιμ, της Κρις Τζένερ και των αδελφών Καρντάσιαν να μπαίνουν η μία μετά την άλλη σε ένα βαν για να κάνουν εξετάσεις, σαν να πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο του οικογενειακού τους ριάλιτι. Άλλοι, πάλι, δεν έκρυψαν την ενόχλησή τους για την παρουσία της Κιμ στο podcast της Έιμι Πόλερ, θεωρώντας ότι η οικογένεια Καρντάσιαν έχει πλέον διεισδύσει παντού.

Πηγή: skai.gr

