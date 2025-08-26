Μέγκαν Μαρκλ: Ο Χάρι είπε πρώτος «σ'αγαπώ»

Ηλιοβασιλέματα στην Καλιφόρνια, όμορφα διακοσμημένα κέικ και μαθήματα για το πώς φτιάχνονται τα πατατάκια με ξίδι και αλάτι.

Σωστά καταλάβατε — το «With Love, Meghan» επιστρέφει.

Η δεύτερη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς που καταγράφει την καθημερινότητα της Μέγκαν Μαρκλ κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τρίτη και, όπως και η πρώτη, έχει γυριστεί σε σπίτι κοντά στην κατοικία της Δούκισσας του Σάσεξ στο Μοντεσίτο.

Διάσημοι φίλοι της έρχονται για φαγητό και κουβέντα, ενώ το κοινό παίρνει μια μικρή γεύση από την καθημερινότητα της Μέγκαν στο σπίτι της.

Ο πρίγκιπας Χάρι και τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, δεν εμφανίζονται στη σειρά.

Σε ένα από τα επεισόδια, η Μέγκαν αποκαλύπτει ότι φροντίζει να ετοιμάζει ζεστό πρωινό για την οικογένειά της σχεδόν κάθε μέρα.

«Δεν είναι τόσο δύσκολο παρά το τι πιστεύουν οι περισσότεροι», λέει στην κάμερα.

«Μοιάζει με κάτι το δύσκολο, αλλά στην πραγματικότητα απλώς κόβεις λίγο ψωμί, το βουτάς σε αυγά και αυτό ήταν.»

Η Μέγκαν αποκαλύπτει τις πρωινές της συνήθειες και επιμένει πως το πρωινό είναι ιερή στιγμή για την οικογένεια, αφού είναι μια στιγμή ηρεμίας πριν ξεκινήσει η μέρα.Εξηγεί μάλιστα πως εκτός των άλλων προετοιμάζει τηγανητά αυγά και pancakes.

«Μου αρέσει να κάνω έκπληξη στα παιδιά, οπότε προσθέτω πάντα λίγους λιναρόσπορους, ρίχνω και λίγους σπόρους chia» αναφέρει χαρακτηριστικά τονίζοντας πως η Λίλι ειδικά τους ζητάει γιατί θέλει το πρωινό τις με... «φακίδες».

Η σειρά διατηρεί έναν αισιόδοξο και θετικό τόνο από την αρχή ως το τέλος κάθε επεισοδίου, με στιγμές καθημερινότητας που παρουσιάζονται μέσα από έναν φωτεινό, σχεδόν ιδανικό φακό.

Ο Χάρι είπε πρώτος «σ'αγαπώ»

Αποκαλύψεις για τον Χάρι, την αγάπη τους και τη ζωή μετά το παλάτι στη νέα σεζόν του With Love, Meghan

Όπως και στην πρώτη σεζόν, έτσι και σε αυτή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μάθει και μερικές πιο προσωπικές πληροφορίες.

Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, πως όταν η Μέγκαν ήταν ανερχόμενη ηθοποιός και πήγαινε σε οντισιόν για σειρές όπως το Suits, αγχωνόταν τόσο πολύ που έβγαζε εξανθήματα και αναγκαζόταν να φοράει ζιβάγκο. Όταν κάποια οντισιόν πήγαινε καλά, επιβράβευε τον εαυτό της τρώγοντας μηλόπιτα.

Όσον αφορά τη σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι, αποκαλύπτει ότι ήξερε πως τον αγαπά από το τρίτο τους ραντεβού — όταν κατασκήνωναν στη Μποτσουάνα. Εκείνος ήταν όμως ο πρώτος που είπε το «σ’ αγαπώ».

Η μαγειρική κατέχει, ως φαίνεται, σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους.Τρώνε συχνά ψητό κοτόπουλο, αλλά — όπως αποκαλύπτεται — ο Χάρι έιναι κάπως συντηρητικός στις γεύσεις του. Σε μια σκηνή όπου η Μέγκαν μαγειρεύει αποκαλύπτει ότι ο σύζυγός της δεν τρώει αστακό

Σε κάθε περίπτωση, δε γίνεται καμία αναφορά στη βασιλική οικογένεια, ούτε στη ρήξη της σχέσης τους. Καμία αναφορά δε γίνεται επίσης στον πρώην ρόλο τους ως εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Σε κάθε περίπτωση ο Χάρι είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος σε συνέντευξή του στο BBC ότι θα ήθελε «μια συμφιλίωση» με την οικογένειά του.

Πηγή: skai.gr

