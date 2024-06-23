Η περιοδεία της Taylor Swift στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αποφέρει σχεδόν ένα δισ. στερλίνες στη βρετανική οικονομία!

Σχεδόν 1,2 εκατ. θαυμαστές της τραγουδίστριας θα δαπανήσουν κατά μέσο όρο 848 στερλίνες (περίπου 988 ευρώ) σε εισιτήρια, ταξίδια, διαμονή, ρούχα, γεύματα και άλλα για να πάνε να δουν τη «βασίλισσα της ποπ», δηλαδή πάνω από το δωδεκαπλάσιο του κόστους μιας συνηθισμένης εξόδου.

«Baby, let the games begin...». Οι στίχοι από το τραγούδι της «Ready For It?» μπορεί να ηχούν σε όλη την Ευρώπη -και όχι μόνο- καθώς η «Swiftonomics» πλήττει την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η περιοδεία «Eras» της Swift και η συναφής ταινία της εδραίωσαν την οικονομική της υπεροχή στις Ηνωμένες Πολιτείες, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια στην οικονομία.

Οι τοπικές επιχειρήσεις βλέπουν τον αντίκτυπο της Swift εβδομάδες πριν από τις συναυλίες της. Η καλλιτέχνις δεν εμφανίζεται στην Ιταλία μέχρι τα μέσα Ιουλίου, αλλά τα ξενοδοχεία είναι ήδη κλεισμένα!

«Η ανάλυση και τα δεδομένα μάς δείχνουν ότι οι τιμές των ξενοδοχείων στο Μιλάνο είναι κατά μέσο όρο 45% υψηλότερες για τις νύχτες των συναυλιών της Taylor Swift στην πόλη τον Ιούλιο του 2024, σε σύγκριση με τις εβδομάδες πριν και μετά το σόου», σύμφωνα με τον Ben Julius, ιδρυτή της τουριστικής εταιρείας «Tourist Italy». Ο Julius πρόσθεσε ότι όσοι έρχονται για τις συναυλίες της μένουν κατά μέσο όρο μόνο για δύο διανυκτερεύσεις, αλλά η μαζική ζήτηση ωθεί τους τουρίστες να βρουν άλλα μέρη για να μείνουν.

Οι Ευρωπαίοι οικονομολόγοι παρακολουθούν την περιοδεία της, προκειμένου να δουν τι αντίκτυπο θα έχει στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μείωσαν τα επιτόκια αυτόν το μήνα, αλλά υπάρχουν ανησυχίες ότι η άφιξη του Swift σε διάφορες πόλεις θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο.

Διότι όταν η Swift επισκέπτεται κάποια πόλη, συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές που θα ξοδέψουν χρήματα σε μια πληθώρα υπηρεσιών, όπως εστιατόρια, καταλύματα και τοπικά αξιοθέατα. Κάποιοι «Swifties» θα ταξιδέψουν ώρες - και σε άλλες χώρες - για να παρακολουθήσουν μια συναυλία, γεγονός που δημιουργεί ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και άλλες επιλογές μεταφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Taylor Swift βγάζει χρήματα με την έξυπνη αξιοποίηση της δύναμής της στην αγορά. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Swiftonomics».

Φημολογείται ότι η τραγουδίστρια απαιτεί τουλάχιστον το 100% των ακαθάριστων εσόδων από τα εισιτήρια, κάτι που σημαίνει ότι οι διοργανωτές των συναυλιών της μπορούν να βγάλουν κέρδος μόνο από τις πωλήσεις φαγητού και ποτού καθώς και από τα υπόλοιπα έξτρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διοργανωτές θέλουν όσοι έχουν τα περιζήτητα εισιτήρια για τις συναυλίες της Swift, να πηγαίνουν στον χώρο της εκδήλωσης από νωρίς. H οικονομική σύνεση, την οποία επιδεικνύει η καλλιτέχνιδα, αποτελεί κομμάτι της γοητείας που ασκεί στους θαυμαστές της.

