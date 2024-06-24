Γιατί ταξίδεψε στην Ολλανδία για 48 ώρες η Ζέτα Δούκα; 

Το να κάνεις ένα ταξίδι στο εξωτερικό συνήθως οργανώνεται καιρό και έχει και κάποια διάρκεια. Όταν όμως ο σκοπός είναι πολύ σημαντικός μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο ακόμα και για μία μέρα να βρεθεί εκτός Ελλάδος γιατί δεν μπορεί και δεν θέλει να κάνει διαφορετικά.

Η Ζέτα Δούκα έκανε ένα τέτοιο ταξίδι αστραπή μόλις για 48 ώρες στην Ολλανδία συνοδευόμενη φυσικά από την κόρη της και την μητέρα της για να βρεθούν όλες μαζί στο πλευρό της αδερφής της Τερέζας για ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα σημαντικό πάρτι. Ένα πάρτι από το οποίο δεν έλειψαν όλοι οι αγαπημένοι της άνθρωποι.

Το εξήγησε η ίδια σε ένα άκρως συγκινητικό ποστ στο instagram της:

«48 ώρες στην Ολλανδία, για το πάρτι της αδελφής μου Τερέζας και της ανιψιάς μου Μαριλένας, με αφορμή τα γενέθλια της πρώτης αλλά και την 10χρονη παραμονή τους εκεί.Ήταν υπέροχα, απίθανα οργανωμένα και συγκινητικά!

Όλη η οικογένεια και οι φίλοι τους ήρθαμε από πολλά μέρη του κόσμου και ήμασταν εκεί για να γιορτάσουμε την απόφαση τους να φύγουν από την Ελλάδα πριν 10 χρόνια αλλά και την επιτυχία της , σε συνάρτηση βέβαια της πολλής και σκληρής δουλειάς της αδελφής μου σε έναν απαιτητικό και ανδροκρατούμενο χώρο όπως αυτός της ναυτιλίας.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για την μικρή μου αδελφή που ξεκίνησε από το μηδέν κυνηγώντας τα όνειρα της , μόνη με ένα 6χρονο παιδί, μη γνωρίζοντας κανέναν και τίποτα εκεί και κατάφερε όχι μόνο να διακριθεί αλλά κυρίως να έχει πλέον ένα ευρύ κύκλο ανθρώπων που την αγαπούν και την θαυμάζουν.

Το ίδιο και την απίθανη ανιψιά μου Μαριλένα, τον ορισμό του «πολίτη του κόσμου» που ξέρει να επιβιώνει και να θριαμβεύει υπό οποιαδήποτε συνθήκη!Γιατί όταν έχεις στόχο και πίστη ότι θα τον κατακτήσεις, τότε η ζωή συνηγορεί υπέρ σου! Τερέζα, Μαριλένα σας αγαπώ και σας θαυμάζω. Εις το επανιδείν!»

