Ο Taylor Fritz και η Morgan Riddle αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, όπως αναφέρει αποκλειστικά το PEOPLE.

Μετά από σχεδόν έξι χρόνια μαζί, η Riddle τερμάτισε τη σχέση της με τον αστέρα του τένις, ανέφερε πηγή στο PEOPLE το Σάββατο. Το PEOPLE έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους των Fritz και Riddle για κάποιο σχόλιο.

Το χρονικό της σχέσης τους

Ο Fritz και η Riddle άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούνιο του 2020 και η influencer υιοθέτησε γρήγορα τον τρόπο ζωής μιας συντρόφου αθλητή του τένις (WAG), ανακοινώνοντας στο TikTok ότι αποστολή της ήταν να κάνει το «τένις ξανά κουλ», σε ένα βίντεο που έγινε γρήγορα viral. Η Riddle δέχτηκε κάποιες αντιδράσεις για το βίντεο, αλλά ο Fritz έσπευσε να υπερασπιστεί την τότε κοπέλα του.

«Νομίζω ότι αυτό που έκανε ήταν φοβερό για το άθλημά μας. Έκανε πολύ κόσμο να το προσέξει. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι τυπικοί παλαιότεροι οπαδοί που μπορεί να ενοχληθούν από αυτό», είχε δηλώσει.

Ο Fritz πρόσθεσε τότε: «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κανείς να εκνευρίζεται με αυτό. Εγώ είμαι ο επαγγελματίας παίκτης του τένις, εγώ είμαι αυτός που βγάζει το ψωμί του από αυτό. Συμφωνώ 100% με όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το βίντεο», εξήγησε ο Fritz κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο τουρνουά Indian Wells Masters το 2022. Η Riddle μίλησε στο PEOPLE το 2023 για τον κοινό στόχο της ίδιας και του Fritz να κάνουν το άθλημα πιο ελκυστικό στη νεότερη γενιά.

«Πιστεύω ότι εκτιμά το γεγονός ότι έχουμε και οι δύο αυτόν τον συλλογικό στόχο να το φέρουμε σε ένα νεότερο κοινό. Εκείνος κάνει το δικό του κομμάτι και εγώ το δικό μου», είπε. «Θυμάμαι όταν πρωτογνωριστήκαμε, μέσα στην πρώτη ή τη δεύτερη εβδομάδα, ένα από τα πράγματα που μου είπε είναι ότι θέλει απλώς το τένις να είναι πιο κουλ στη γενιά μας. Απλώς δεν είναι».

Η ζωή στο «Tour»

Η Riddle έγινε σταθερή παρουσία στους αγώνες του συντρόφου της κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, δημοσιεύοντας στο YouTube, το Instagram και το TikTok περιεχόμενο υψηλής αισθητικής γύρω από τους αγώνες του Fritz, συμπεριλαμβανομένων βίντεο «Day in the Life» από τα τουρνουά του και περίτεχνα σχεδιασμένων εμφανίσεων για μεγάλα τουρνουά όπως το Wimbledon. Η influencer ήταν γνωστό ότι ταξίδευε μαζί με τον Fritz και μιλούσε ανοιχτά για το πώς κατάφερναν να συνδυάζουν τις πολυάσχολες ζωές τους.

«Ταξιδεύουμε τόσο καλά μαζί, κάτι που ο κόσμος με ρωτάει συνέχεια: "Πώς περνάτε τόσο χρόνο μαζί σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου χωρίς να θέλετε να βγάλετε ο ένας το μάτι του άλλου;"», είχε δηλώσει στο PEOPLE. «Αλλά τα πάμε πραγματικά καλά, γι' αυτό νομίζω ότι καταφέραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει τα τελευταία δύο χρόνια».

Πρόσθεσε επίσης: «Και οι δύο είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Δεν είμαι συνέχεια τύπου "Πότε θα γυρίσεις στο δωμάτιο;". Βγαίνω έξω, κάνω πράγματα ή συναντώ ανθρώπους, κάτι που θεωρώ καλό - να είμαστε πολύ αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, αλλά να έχουμε και τα δικά μας πράγματα να συμβαίνουν, όπου κι αν βρισκόμαστε».

Η τρέχουσα κατάσταση του Fritz

Αυτή τη στιγμή, ο Fritz ξεκουράζεται λόγω ενός τραυματισμού στο γόνατο που τον ταλαιπωρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν στα χωμάτινα γήπεδα. Αποσύρθηκε από το Madrid Open αυτού του Σαββατοκύριακου, αφού προηγουμένως είχε αποσυρθεί από τα τουρνουά του Μόντε Κάρλο και του Μονάχου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

