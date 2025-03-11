Η Hailey Bieber μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία του μικρού Jack Blues, ανοίγοντας την καρδιά της για τη μητρότητα

Η Hailey Bieber γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών με μια πολύ προσωπική ανάρτηση, μοιράζοντας μια σπάνια φωτογραφία του γιου της, Jack Blues Bieber, τον οποίο μοιράζεται με τον σύζυγό της, Justin Bieber. Στη φωτογραφία, που ανέβασε το Σάββατο, 8 Μαρτίου, η Hailey κρατά τον μικρό της στην αγκαλιά της, ενώ εκείνος φορά ένα κόκκινο πλεκτό καπέλο και το πρόσωπό του είναι κρυμμένο. Η Hailey, από την άλλη, φορά ένα ψάθινο καπέλο και έχει το βλέμμα της στραμμένο στο μικρό της, ενώ ο Jack Blues ακουμπά με το χεράκι του το πρόσωπο της μαμάς του. Μια τόσο γλυκιά και αυθόρμητη στιγμή!

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα emoji σε σχήμα κόκκινης καρδιάς, και παράλληλα η Hailey άνοιξε την καρδιά της για το πώς έχει αλλάξει η ζωή της από τη στιγμή που έγινε μητέρα. Στα Instagram Stories της, ευχήθηκε στους θαυμαστές της για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών, ενώ δημοσίευσε και μια throwback φωτογραφία από την εγκυμοσύνη της. Στη φωτογραφία αυτή, η Hailey φοράει ένα ροζ tank top και χαμηλοκάβαλο παντελόνι γιόγκα, δείχνοντας την κοιλίτσα της που μεγάλωνε, ενώ το φυσικό της μακιγιάζ και τα χρυσά κοσμήματα προσδίδουν μια αίσθηση απλότητας και κομψότητας.

Η Hailey περιέγραψε τη μητρότητα ως το «τρελότερο και πιο υπέροχο πράγμα που έχω κάνει ποτέ», κλείνοντας την ανάρτησή της με ένα ροζ φιόγκο emoji. Ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα για όλους τους γονείς που βιώνουν αυτήν την όμορφη και δύσκολη εμπειρία.

Αν και η Hailey μοιράστηκε όμορφες στιγμές της με τον γιο της, ο Justin Bieber δεν εμφανίστηκε στις φωτογραφίες της. Ωστόσο, εκείνος αντέδρασε στο Instagram στις 8 Μαρτίου, απαντώντας σε φήμες που κυκλοφορούν για την υγεία του και τη σχέση του με τη Hailey. Στην ανάρτησή του, συνοδευόμενη από το τραγούδι “Sir Duke” του Stevie Wonder, ο Justin έγραψε: «Δεν έχουμε τίποτα να αποδείξουμε σήμερα. Απλά το δώρο της ζωής σήμερα να το αποδεχτούμε και να το δεχτούμε. Δεν μας οφείλεται τίποτα και εμείς δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν ♥️».

Μια πραγματικά όμορφη και γεμάτη συναισθηματική δύναμη ανάρτηση, που δείχνει την οικογένεια Bieber να επικεντρώνεται στην αποδοχή και την αγάπη.

