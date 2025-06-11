Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η Μπεάτα, αδελφή της ακτιβίστριας αποκαλύπτεται – Βίντεο

Μετά τη Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Μπεάτα... Η σέξι αδελφή της ακτιβίστριας, που αντιμετώπισε την οργή του Ισραήλ, αποκαλύπτεται στη Daily Mail.

Η λιγότερο γνωστή αδερφή της Γκρέτα βγαίνει από τις σκιές. Η 20χρονη τραγουδίστρια άλλαξε το όνομά της και δημιούργησε μια νέα, σέξι δυναμική εικόνα - αφού «υπέφερε» από την προσοχή της αμφιλεγόμενης αδερφής της

Ντυμένη με κόκκινο διχτυωτό καλσόν και κορσέ, η Μπεάτα έκανε μια σέξι εμφάνιση για τις κάμερες, επιδεικνύοντας την ικανότητά της ως χορεύτρια.

Το σέξι βίντεο που δημοσίευσε την Τρίτη η 19χρονη Μπέα Έρνμαν, δεν πρόδιδε καμία ένδειξη ανησυχίας ότι η μεγαλύτερη αδερφή της κρατούνταν από τις ισραηλινές αρχές, αφού ο «στολίσκος της ελευθερίας» της αναχαιτίστηκε καθώς κατευθυνόταν στη Γάζα για να παραδώσει βοήθεια.

Αν και δεν είναι άμεσα προφανές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίδοξη τραγουδίστρια είναι η μικρότερη αδερφή της ακτιβίστριας Γκρέτα Tούνμπεργκ - και το επώνυμό τους είναι η μικρότερη από τις διαφορές μεταξύ των δύο νεαρών γυναικών.

​​​



Γνωστή προηγουμένως ως Μπεάτα Τούνμπεργκ, η ερμηνεύτρια άρχισε να χρησιμοποιεί το μητρώνυμό της - ίσως σε μια προσπάθεια να κρατήσει κάποια απόσταση μεταξύ της ίδιας και της αμφιλεγόμενης μεγαλύτερης αδερφής της.

Η Μπέα, η οποία έχει ΔΕΠΥ (Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας), έπρεπε να ξεπεράσει τον αδιάκοπο χλευασμό, τον εκφοβισμό και την παρενόχληση που συχνά απευθύνονται στις Τούνμπεργκ ως απάντηση στις προσπάθειες της φλογερής ακτιβίστριας για την κλιματική αλλαγή.

Το 2019, η Γκρέτα αναγνώρισε το κόστος που είχε η δουλειά της στην Μπεάτα - τότε 13 ετών - όταν παραδέχτηκε ότι «αυτή που υποφέρει είναι η αδερφή μου».

Έξι χρόνια αργότερα, η Μπέα ακολουθεί τα βήματα της μητέρας της, τραγουδίστριας της όπερας, Μαλένα Έρνμαν, στην επιδίωξη μιας παγκόσμιας μουσικής καριέρας, λέγοντας ότι «η φωνή της χτίστηκε από πόνο».

Καθώς η διασημότητά της έχει αυξηθεί, η Μπέα έχει επίσης νιώσει πιο άνετα με τον εαυτό της - με τη νεαρή τραγουδίστρια να αγαπάει το σώμα της, ενώ παράλληλα μπλοκάρει τυχόν υποτιμητικά ή επικριτικά σχόλια.

Πηγή: skai.gr

