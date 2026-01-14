Η ομορφιά θέλει θυσίες -και, όπως φαίνεται, μερικές φορές θέλει και… παγωμένο νερό. Δύο από τις πιο διάσημες γυναίκες της παγκόσμιας showbiz, η Κάιλι Τζένερ και η Κέιτι Πέρι, έχουν υιοθετήσει μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη -και σίγουρα όχι ανώδυνη- ρουτίνα περιποίησης προσώπου, η οποία έχει γίνει «viral» στα κοινωνικά δίκτυα.

Και οι δύο σταρ καταγράφονται να βυθίζουν το πρόσωπό τους σε μπολ με παγωμένο νερό, χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές με σωλήνα αναπνοής, στο όνομα της φρεσκάδας, της λάμψης και της τέλειας εμφάνισης.

Η «παγωμένη» δοκιμασία της Κάιλι Τζένερ πριν τις Χρυσές Σφαίρες

Η Κάιλι Τζένερ έγινε «viral» στο TikTok με ένα βίντεο που δείχνει την προετοιμασία της πριν από τις φετινές Χρυσές Σφαίρες. Στη λεζάντα γράφει χαρακτηριστικά: «Τα πράγματα που με αναγκάζει να κάνω η Άριελ», αναφερόμενη στη μακιγιέζ της, Άριελ Τεχάντα.

Στο βίντεο, η Κάιλι χρησιμοποιεί το «FaceTub», ένα διαφανές πλαστικό μπολ σε σχήμα προσώπου, γεμάτο με παγωμένο νερό, το οποίο διαθέτει σωλήνα τύπου αναπνευστήρα για να μπορεί κανείς να αναπνέει όσο το πρόσωπο είναι βυθισμένο.

Η διαδικασία, όμως, μόνο εύκολη δεν ήταν. Η 28χρονη ακούγεται αναστατωμένη να λέει: «Περίμενε, άσε με να εξασκηθώ στην αναπνοή», ενώ λίγο μετά δηλώνει ξεκάθαρα: «Όχι, δεν μου αρέσει αυτό». Η μακιγιέζ της, ωστόσο, επιμένει: «Κάιλι! Πήγαινε… Είναι σαν να μπαίνεις σε πισίνα». Στην τρίτη προσπάθεια, η Τζένερ καταφέρνει να ολοκληρώσει τη διαδικασία, αλλά όχι χωρίς παράπονα: «Νιώθω σαν να πάγωσε ο εγκέφαλός μου. Ήταν ωραίο, τελείωσα». Το βίντεο έχει πάνω από 34 εκατ. προβολές, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι πιο ακραίες ρουτίνες ομορφιάς μπορούν να γίνουν διαδικτυακή επιτυχία.

Η Κέιτι Πέρι και το παγωμένο τελετουργικό

Στα ίδια «παγωμένα» χνάρια φαίνεται πως βαδίζει και η Κέιτι Πέρι. Η διάσημη τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει στο Instagram το δικό της ασυνήθιστο τελετουργικό πριν από τις συναυλίες της περιοδείας «Lifetimes Tour» στον Καναδά.

Μάλιστα, η ίδια είχε υποστηρίξει πως πρόκειται για την καλύτερη αγορά που είχε κάνει ποτέ, θεωρώντας τη μέθοδο απαραίτητο κομμάτι της προετοιμασίας της. Ωστόσο, κάποιοι από την ομάδα της δεν φάνηκαν ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, με έναν συνεργάτη της να σχολιάζει τότε ότι το τελετουργικό είναι «πολύ ηλίθιο».

Είτε πρόκειται για λαμπερές εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά είτε για εντυπωσιακές συναυλίες, οι σταρ δείχνουν πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα πάντα για την τέλεια εικόνα. Και αν αυτό σημαίνει παγωμένο νερό, δύσκολες αναπνοές και… «παγωμένο εγκέφαλο», τότε φαίνεται πως το δέχονται με χαμόγελο και αρκετή δόση αυτοσαρκασμού. Γιατί, τελικά, στη showbiz η ομορφιά δεν είναι μόνο λάμψη. Είναι και αντοχή...

