Κέιτι Πέρι: Βουτάει το πρόσωπό της σε παγωμένο νερό πριν από τις συναυλίες της - Τρελάθηκε κι αυτή… (video-φωτό)

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) αποκάλυψε το ασυνήθιστο τελετουργικό της πριν από τις συναυλίες, καθώς προετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία της «Lifetimes Tour» στον Καναδά. Η 40χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα περίεργο βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να βουτάει το πρόσωπό της σε παγωμένο νερό ως μέρος της ρουτίνας της πριν από τις συναυλίες.

Στο βίντεο, βουτάει το πρόσωπό της σε ένα μπολ με παγωμένο νερό, ενώ αναπνέει μέσα από ένα μπλε σωλήνα και μετράει πόσο χρόνο μπορεί να κρατήσει το πρόσωπό της στο παγωμένο νερό.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα έβγαλε το κοκκινισμένο πρόσωπό της από το παγωμένο νερό μετά από 18 δευτερόλεπτα, πριν το βουτήξει ξανά για άλλα οκτώ δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να δηλώνει ότι «τελείωσε». «Πονάει το κεφάλι μου, τελείωσα», είπε. «Προσπάθησα να φαίνομαι καλύτερη για εσάς, Καναδά, δεν με νοιάζει».

Η Κέιτι αποκάλυψε ότι όλα αυτά ήταν μέρος ενός τελετουργικού ομορφιάς, αν και μερικοί από την ομάδα της δεν φάνηκαν και πολύ πεπεισμένοι, καθώς κάποιος ακούστηκε να λέει ότι ήταν «πολύ ηλίθιο».

Φωτό: Instagram

Η Κέιτι είπε για το συγκεκριμένο προϊόν ότι πρόκειται για την καλύτερη αγορά που έχει κάνει ποτέ, καθώς ισχυρίστηκε ότι ήταν μέρος της προετοιμασίας της για την επερχόμενη εκπομπή της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.