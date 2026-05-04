Στα καλύτερά της η Τζέσικα Άλμπα: Στρινγκ μπικίνι και πολυτελείς διακοπές σε σούπερ γιοτ

Η Τζέσικα Άλμπα γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με στιλ και καλοκαιρινή διάθεση, επιλέγοντας ένα πολυτελές σούπερ γιοτ για στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους και τον νέο της σύντροφο, Ντάνι Ραμίρεζ.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την εξόρμησή της, στις οποίες ποζάρει με ένα μαύρο στρινγκ μπικίνι, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη της σιλουέτα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Τζέσικα Άλμπα μίλησε για τη χαρά της ζωής, επιλέγοντας φράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της θετικής ενέργειας και των ανθρώπων που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα.

Λίγες ημέρες πριν, είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της στο Μαϊάμι, σε ένα λαμπερό πάρτι στο γνωστό εστιατόριο Papi Steak, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της. Μάλιστα, δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τα συναισθήματά της για εκείνον, τονίζοντας πως κάθε στιγμή μαζί του είναι πολύτιμη.

Η προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα, καθώς ο χωρισμός της από τον Κας Γουόρεν το 2025 σηματοδότησε το τέλος μιας μακροχρόνιας σχέσης. Ωστόσο, η ίδια φαίνεται να έχει προχωρήσει σε ένα νέο κεφάλαιο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μητέρα τριών παιδιών και επιτυχημένη επιχειρηματίας με την εταιρεία της The Honest Company, η Τζέσικα Άλμπα συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στην οικογένεια, την καριέρα και την προσωπική της ευτυχία.

Πηγή: skai.gr

