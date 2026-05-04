Η Σίντνεϊ Σουίνι βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, μετά το νέο επεισόδιο του «Euphoria» που προκάλεσε σάλο στα social media. Στο τέταρτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, η ηθοποιός -μέσα από τον ρόλο της Κάσι- πρωταγωνιστεί σε μία από τις πιο τολμηρές και συζητημένες σκηνές της σειράς, η οποία περιλαμβάνει ένα παθιασμένο λεσβιακό φιλί αλλά και ένα ξέφρενο πάρτι που ξεφεύγει από κάθε όριο.

Η ιστορία της Κάσι παίρνει σκοτεινή τροπή, καθώς αναγκάζεται να επιστρέψει στο OnlyFans για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν μετά την επίθεση που δέχεται ο σύζυγός της, Νέιτ (Jacob Elordi). Το σοκ κορυφώνεται όταν αποκαλύπτεται το τεράστιο χρέος του, οδηγώντας τη σχέση τους σε κρίση.

— Cauã 🫪 (@prosticunt) May 4, 2026

Με τη βοήθεια της Μάντι Πέρεζ (Alexa Demie), η Κάσι επιχειρεί μια νέα αρχή, επενδύοντας στην εικόνα της και στη διαδικτυακή της παρουσία. Ωστόσο, η προσπάθειά της να γίνει «viral» την οδηγεί σε όλο και πιο ακραίες επιλογές.

Η σκηνή στο πάρτι του influencer Μπράντον Φοντέιν (Jeff Wahlberg) ήταν αυτή που προκάλεσε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις, με τους θεατές να σχολιάζουν έντονα τόσο το λεσβιακό φιλί όσο και την εξέλιξη του χαρακτήρα της.

Την ίδια στιγμή, η πλοκή εμπλέκει και τη Ρου (Zendaya), η οποία έρχεται αντιμέτωπη με τον νόμο, καθώς συλλαμβάνεται για κατοχή ναρκωτικών και απειλείται με βαριά ποινή. Το επεισόδιο δίχασε το κοινό, με κάποιους να κάνουν λόγο για υπερβολή και άλλους να επισημαίνουν τη σκληρή αλλά ρεαλιστική απεικόνιση της καθοδικής πορείας των χαρακτήρων.

Πηγή: skai.gr

