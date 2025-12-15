Λογαριασμός
Σοκ στη συναυλία της Lady Gaga: Χορευτής έπεσε από τη σκηνή μπροστά σε χιλιάδες θεατές (video)

«Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς, παρακαλώ, κάντε υπομονή ένα δευτερόλεπτο», είπε η καλλιτέχνις, απευθυνόμενη στο κοινό

Lady Gaga

Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, στο Accor Stadium, στο Σίδνεϊ. Όπως φαίνεται στα  βίντεο, ένας από τους χορευτές της περιοδείας «Mayhem Ball» γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden». Ο Μάικλ Νταμέσκι έπεσε από τη σκηνή με τη Lady Gaga να σπεύδει άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως. «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς, παρακαλώ, κάντε υπομονή ένα δευτερόλεπτο», είπε, απευθυνόμενη στο κοινό.

Η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να διαπιστώσει αν ο χορευτής είχε τραυματιστεί σοβαρά, πριν συνεχιστεί η συναυλία. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Νταμέσκι ενημέρωσε, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι είναι καλά. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η σκηνή είχε γίνει ολισθηρή λόγω βροχής. Λίγο μετά το ατύχημα, μάλιστα, την ίδια βραδιά, η Lady Gaga διέκοψε εκ νέου για λίγο τη συναυλία, προκειμένου οι χορευτές να αλλάξουν παπούτσια και να συνεχιστεί με ασφάλεια το πρόγραμμα.

