Ένα ατύχημα σημειώθηκε σε συναυλία της Lady Gaga, όταν χορευτής της έπεσε κάτω από τη σκηνή. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, στο Accor Stadium, στο Σίδνεϊ. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ένας από τους χορευτές της περιοδείας «Mayhem Ball» γλίστρησε και έπεσε κάτω από τη σκηνή, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Garden of Eden». Ο Μάικλ Νταμέσκι έπεσε από τη σκηνή με τη Lady Gaga να σπεύδει άμεσα στο μέρος του, σηκώνοντας το χέρι της για να σταματήσει τη μουσική, η οποία διακόπηκε αμέσως. «Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς, παρακαλώ, κάντε υπομονή ένα δευτερόλεπτο», είπε, απευθυνόμενη στο κοινό.

The show stopped for a second time during Garden of Eden after a dancer fell off stage and was injured because of the persistent rain. “If you could just give us five minutes, I just wanna get some proper grooves on the shoes of the dancers,” Lady Gaga said. pic.twitter.com/fKltrlRQJh — The Mayhem Ball (@MayhemBallTour) December 13, 2025

Η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να διαπιστώσει αν ο χορευτής είχε τραυματιστεί σοβαρά, πριν συνεχιστεί η συναυλία. Λίγο αργότερα, ο Μάικλ Νταμέσκι ενημέρωσε, μέσω story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ότι είναι καλά. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η σκηνή είχε γίνει ολισθηρή λόγω βροχής. Λίγο μετά το ατύχημα, μάλιστα, την ίδια βραδιά, η Lady Gaga διέκοψε εκ νέου για λίγο τη συναυλία, προκειμένου οι χορευτές να αλλάξουν παπούτσια και να συνεχιστεί με ασφάλεια το πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

