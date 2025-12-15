Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Αποχαιρετώντας σιγά-σιγά το 2025 ίσως θα έπρεπε να κάνετε ένα απολογισμό αυτής της χρονιάς που ήταν γεμάτη γεγονότα τα οποία έμμεσα ή άμεσα άλλαξαν τη ζωή σας. Δραστηριοποιηθείτε κοινωνικά και επαγγελματικά αλλά αποφύγετε να δίνετε έμφαση σε αντιθέσεις που είναι πιθανό να υπάρχουν στο περιβάλλον της εργασίας σας. Με τη νέα Σελήνη της εβδομάδας, πολλοί νοιώθετε μία ανάγκη αλλαγής στη ζωή σας. Δεν θα ήταν όμως σκόπιμο να το επιδιώξετε τώρα γιατί θα σας κούραζε περισσότερο ψυχολογικά όταν βρισκόσαστε, μετά, πάλι μπροστά στα προβλήματα. Το ερωτικό στοιχείο πηγάζει έντονα από μέσα σας το φετινό χειμώνα και πρέπει να το εκφράσετε.

Ταύρος

Ο χρόνος τελειώνει και μαζί με αυτόν και οι περισσότερες δυσκολίες που έφερε μαζί του. Εξακολουθείτε να βρίσκεστε σε μία φάση αρκετά αποφασιστική για την επαγγελματική και την οικονομική σας πρόοδο. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στα σχέδια σας και είναι θέμα χρόνου η οικονομική σας αναδιοργάνωση. Πάντως πρέπει ακόμη να είστε συντηρητικοί στα οικονομικά σας και να μην «ανοίγεστε» σε έξοδα που δεν είναι τελείως απαραίτητα. Με τη νέα Σελήνη πολλοί θα έχετε την ευκαιρία για μία ενδιαφέρουσα γνωριμία την οποία πρέπει να δείτε ρεαλιστικά. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να βάλετε τη σχέση σας σε ένα σωστό δρόμο, προχωρώντας σίγουρα και όπως εσείς θέλετε.

Δίδυμοι

Είστε αισιόδοξοι και ελπίζετε ότι το 2026 θα είναι μια καλύτερη χρονιά και ομολογώ πως έχετε δίκιο να το περιμένετε. Προς το παρόν προωθήστε επαφές και συναντήσεις με άτομα κύρους και αναζητήστε γενικά βοήθεια από το φιλικό σας περιβάλλον. Ασχοληθείτε με την εργασία σας και μην διασπάτε τη δημιουργικότητα σε άσκοπες συζητήσεις που έχει αποδειχτεί επανειλημμένα ότι δεν λύνουν τα ψυχολογικά σας προβλήματα. Παράλληλα, με τη νέα Σελήνη απέναντί σας, υπάρχουν προοπτικές να λυθούν τυχόν οικονομικά σας ζητήματα. Τα αισθηματικά σας φαίνονται να έχουν βελτιωθεί αρκετά και τα προβλήματα αρχίζουν να υποχωρούν. Ερμής και Αφροδίτη σας δίνουν την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να ασκήσετε τη γοητεία σας στο άλλο φύλο.

Καρκίνος

Πολλά από τα προβλήματά σας αρχίζουν σιγά – σιγά να ανήκουν στο παρελθόν. Καιρός, λοιπόν, να σχεδιάσετε τις εορταστικές σας αποδράσεις, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, φροντίζοντας μόνο να τακτοποιήσετε διάφορες εκκρεμότητες. Η Νέα Σελήνη υποδεικνύει πως σύντομα αρχίζει μία καινούργια περίοδος που θα σας οδηγήσει πιο κοντά στις επιδιώξεις σας αν συνδυάσετε την οργάνωση και την διπλωματία. Προσπαθήστε απλώς να είστε συντηρητικοί στα οικονομικά σας και να μην ρισκάρετε αβέβαιες επενδύσεις. Για τους περισσότερους από εσάς, έχουν τεθεί οι βάσεις για μια αισθηματική αποκατάσταση που αποζητούσατε και έχουν παρθεί οι αποφάσεις σχετικά.

Λέων

Η περίοδος «εκκαθαρίσεων» φαίνεται πως αρχίζει για εσάς λίγο πριν το τέλος του 2025 καθώς τα οικονομικά θέματα είναι πολύ σημαντικά. Αυτό που έχει σημασία είναι αν καταφέρετε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. Προχωρήστε με τόλμη στις αλλαγές, βοηθούμενοι και από τη νέα Σελήνη! Αποφύγετε κάθε υπερβολή που μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα και κυρίως μετακινήσεις ή συζητήσεις που μπορεί να έχουν σημασία για την επαγγελματική σας ζωή. Με την πορεία της Αφροδίτης στον Τοξότη ήδη πολλά έχουν αρχίσει να πηγαίνουν καλύτερα στον αισθηματικό τομέα και πολλά μπορούν ακόμα να διορθωθούν και να γίνουν προσπάθειες για μία καινούργια φάση στη ζωή σας.

Παρθένος

Το μεσοδιάστημα του Δεκεμβρίου σας βοηθά να κάνετε επενδύσεις με διαίσθηση αλλά και μεθοδικότητα. Έχετε αρκετά ευχάριστες προοπτικές στα επαγγελματικά σας. Με τη Νέα Σελήνη, τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται προς το καλύτερο και θα έχετε πολλές ευκαιρίες να βελτιώσετε τους όρους της εργασίας σας ή να επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας. Πάντως προνοήστε για τα οικονομικά σας γιατί διαφορετικά έχετε να αντιμετωπίσετε δυσκολίες ιδιαίτερα προς το τέλος του μηνός ή στις αρχές του 2026. Την εβδομάδα αυτή υπάρχουν νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν να δείτε πιο σωστά και πιο βαθιά μία ερωτική ή αισθηματική σας σχέση.

Ζυγός

Το μεσοδιάστημα του Δεκεμβρίου θα μπορούσε να κλονίσει σχέσεις, να φέρει απώλειες και να μεγαλώσει τις ανασφάλειες, αν δεν πατάτε γερά στα πόδια σας. Γι' αυτό φροντίστε τον εαυτό σας και την ισορροπία του «δίνω - παίρνω» με τους άλλους. Όσοι αντιμετωπίζετε εντάσεις στο εργασιακό περιβάλλον, θα ήταν σκόπιμο να αναθεωρήσετε την τακτική σας με ένα συνεργάτη ή τον προϊστάμενο σας. Υπάρχει μία μικρή βελτίωση στα οικονομικά σας με τη νέα Σελήνη αυτής της εβδομάδας στον Τοξότη. Τότε θα αρχίσετε και πάλι να είστε αισιόδοξοι για τα αισθηματικά σας ζητήματα και θα μπορείτε να βλέπετε πιο καθαρά, ανθρώπους και καταστάσεις.

Σκορπιός

Οι πλανητικοί συνδυασμοί της περιόδου τονίζουν τα συναισθήματα, την αφοσίωση, αλλά και την υποκειμενικότητα και σας κάνουν ευάλωτους και εύθικτους. Κρατήστε, λοιπόν, κάποιες αποστάσεις από άτομα που σας προκαλούν ή σας πιέζουν. Ξεκινήσετε από τις προσωπικές σας σχέσεις. Την περίοδο αυτή είστε γεμάτοι άγχος και νευρικότητα, αρκετά κουρασμένοι αλλά οι ευθύνες και οι δουλείες σας πολλές. Οργανωθείτε και προσπαθήστε φιλότιμα και υπομονετικά να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Η Νέα Σελήνη της εβδομάδες δίνει κάποιες ελπίδες βελτίωσης στα οικονομικά, αλλά οι υποχρεώσεις είναι πολλές και οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πολυέξοδες.

Τοξότης

Ερμής, Αφροδίτη και Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας σηματοδοτούν μια εβδομάδα με πολλές δραστηριότητες. Επιμεληθείτε κάθε τι που σας αφορά, εξηγήστε καθαρά τους λόγους κάποιας αυστηρής, αλλά εποικοδομητικής συμπεριφοράς σας και υπερασπιστείτε το συμφέρον σας. Αισθηματικά η βελτίωση είναι κοντά, ή είναι ήδη αισθητή. Απαλλαγείτε από κάποιες ευθύνες που δεν σας ανήκουν και διαμορφώστε εξυπνότερα και αποτελεσματικότερα την καθημερινότητά σας. Επειδή οι γιορτές πλησιάζουν, σκεφτείτε τι δώρο θα κάνετε στον εαυτό σας και βρείτε τρόπους να σας το προσφέρετε και να το απολαύσετε.

Αιγόκερως

Μετά από αρκετές δυσκολίες που σας προβλημάτιζαν επαγγελματικά, τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και να εξελίσσονται. Τώρα είναι που θα πρέπει να μετράτε την κάθε σας κίνηση χωρίς να βιαστείτε να τελειώσετε αλλά να κάνετε ότι καλύτερο μπορείτε. Θυμηθείτε πως οι ευθύνες φέρνουν ικανοποιήσεις και μην τις αποφεύγετε. Αν και όλο τον υπόλοιπο Δεκέμβριο θα αμφιταλαντεύεστε ως προς την τελική έκβαση μιας ερωτικής σχέσης, σύντομα θα δείτε πως είχατε παρεξηγήσει αρκετά στη συμπεριφορά του ανθρώπου σας και θα αποφασίσετε να κάνετε μία έντιμη προσπάθεια να θεμελιώσετε το δεσμό σας σε πιο στέρεες βάσεις.

Υδροχόος

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια προσωπική σας υπόθεση αλλά θα χρειαστεί παράλληλα να φανείτε συνετοί στην διαχείριση ενός δύσκολου επαγγελματικού ζητήματος. Οι μέρες είναι εξαιρετικά καταναλωτικές με τη Νέα Σελήνη στον Τοξότη και χρειάζεται προγραμματισμός και σωστός καταμερισμός. Συναισθηματικά είστε αρκούντως καλυμμένοι θα έπρεπε όμως να κάνετε μια πιο ειλικρινή συζήτηση με τον σύντροφο σας όσοι αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα μαζί του. Οικονομικά μην είστε παρορμητικοί στην διαχείριση των χρημάτων σας.

Ιχθύς

Μεγάλη ένταση μαζί και αγωνιστικότητα διακατέχει τον επαγγελματικό σας τομέα. Οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες δεν λείπουν αλλά θα μπορέσετε στο τέλος να έχετε μια επιτυχή έκβαση. Πιέζεστε είναι αλήθεια αλλά σκεφτείτε και συμπεριφερθείτε πρακτικά σε όλους τους τομείς. Ελιχθείτε στις δυσκολίες που είναι γενικότερες και καλλιεργήστε την υπομονή και την αντοχή που απαιτούν οι περιστάσεις. Στα αισθηματικά σας η κατάσταση είναι μεταβαλλόμενη ωστόσο, η νέα Σελήνη φέρνει μια ευχάριστη συνάντηση όπως και μια ευκαιρία για κάτι καλό, που θα σημαδέψει την πορεία των επόμενων ημερών.

