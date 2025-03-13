Λογαριασμός
Η Sofia Vergara δεν είναι καλή νοικοκυρά: Ο γιος της έμαθε να μαγειρεύει γιατί η μητέρα του μισεί να βρίσκεται στην κουζίνα…

Η διάσημη ηθοποιός το επιβεβαίωσε, επισημαίνοντας ότι ο γιος της άρχισε να μαγειρεύει γεύματα από μικρή ηλικία

Sofia Vergara

Ο γιος της Sofia Vergara, Manolo Gonzalez Vergara, αποκάλυψε πως απέκτησε την αγάπη του για τη μαγειρική λόγω του ότι η μητέρα του δεν μαγειρεύει καθόλου. 

«Έμαθα να μαγειρεύω από ανάγκη... Η μητέρα μου δεν μαγειρεύει καθόλου. Μισεί να βρίσκεται στην κουζίνα», ανέφερε ο ίδιος. Και συνέχισε: «Δεν την ελκύει καθόλου. Εμένα όμως με ελκύει και απολαμβάνω τη διαδικασία του μαγειρέματος».

Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός το επιβεβαίωσε, επισημαίνοντας ότι ο γιος της άρχισε να μαγειρεύει γεύματα από μικρή ηλικία. «Πάντα μαγείρευε, πάντα παρακολουθούσε τον Emeril [Lagasse] και το Food Network, και ήταν πολύ χαριτωμένο. Συνήθιζε να φτιάχνει μόνος του το πρωινό και το μεσημεριανό του, πάντα μου έφτιαχνε δείπνα». 

Ο γιος της Sofia Vergara σημείωσε επίσης ότι εξακολουθεί να μαγειρεύει για τη μητέρα του, αλλά προσπαθεί τα γεύματα της να είναι απλά. Η 52χρονη σταρ απέκτησε τον Manolo με τον αγαπημένο της από το γυμνάσιο -τον μηχανικό και DJ Joe Gonzalez- με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 1993. Όλα αυτά τα χρόνια, ο γιος της ηθοποιού ήταν πάντα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της στη βιομηχανία θεάματος. 

