Ο γιος της Sofia Vergara, Manolo Gonzalez Vergara, αποκάλυψε πως απέκτησε την αγάπη του για τη μαγειρική λόγω του ότι η μητέρα του δεν μαγειρεύει καθόλου.

«Έμαθα να μαγειρεύω από ανάγκη... Η μητέρα μου δεν μαγειρεύει καθόλου. Μισεί να βρίσκεται στην κουζίνα», ανέφερε ο ίδιος. Και συνέχισε: «Δεν την ελκύει καθόλου. Εμένα όμως με ελκύει και απολαμβάνω τη διαδικασία του μαγειρέματος».

Sofía Vergara's son, Manolo Gonzalez Vergara loves cooking for his mom who rather order out. But they did manage to cook up something together. https://t.co/s7XjJRmLNo pic.twitter.com/pl4ud87pTN — Parade Mag (@ParadeMagazine) March 12, 2025

Μάλιστα, η διάσημη ηθοποιός το επιβεβαίωσε, επισημαίνοντας ότι ο γιος της άρχισε να μαγειρεύει γεύματα από μικρή ηλικία. «Πάντα μαγείρευε, πάντα παρακολουθούσε τον Emeril [Lagasse] και το Food Network, και ήταν πολύ χαριτωμένο. Συνήθιζε να φτιάχνει μόνος του το πρωινό και το μεσημεριανό του, πάντα μου έφτιαχνε δείπνα».

Ο γιος της Sofia Vergara σημείωσε επίσης ότι εξακολουθεί να μαγειρεύει για τη μητέρα του, αλλά προσπαθεί τα γεύματα της να είναι απλά. Η 52χρονη σταρ απέκτησε τον Manolo με τον αγαπημένο της από το γυμνάσιο -τον μηχανικό και DJ Joe Gonzalez- με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1991 έως το 1993. Όλα αυτά τα χρόνια, ο γιος της ηθοποιού ήταν πάντα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της στη βιομηχανία θεάματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.