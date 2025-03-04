Λογαριασμός
Heidi Klum-Sofia Vergara: Οι δύο σέξι 50άρες που ξεσάλωσαν στο πάρτι μετά τα Όσκαρ (video-φωτό)

Οι πανέμορφες φίλες άφησαν ελάχιστα στη φαντασία, καθώς έβαλαν τα πιο αποκαλυπτικά τους φορέματα

Heidi Klum-Sofia Vergara

Οι Heidi Klum και Sofia Vergara φαίνεται ότι πέρασαν ωραία στο πάρτι μετά τα Όσκαρ, καθώς οι δύο σέξι 50άρες διασκέδασαν με την ψυχή τους στο πάρτι του «Vanity Fair». 

Οι πανέμορφες φίλες άφησαν ελάχιστα στη φαντασία, καθώς έβαλαν τα αποκαλυπτικά τους φορέματα και μοιράστηκαν ένα φιλί πριν αρχίζουν να χορεύουν ξέφρενα στην πίστα. 

Στα σχετικά στιγμιότυπα από το πάρτι του «Vanity Fair», τις βλέπουμε να χορεύουν αγκαλιασμένες με τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γεμίζουν με φωτογραφίες από τις προετοιμασίες που έκαναν για τη λαμπερή βραδιά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το 51χρονο μοντέλο, Heidi Klum, επιδείκνυε την εντυπωσιακή της σιλουέτα καθώς έμεινε χωρίς σουτιέν σε ένα σέξι λευκό φόρεμα με παγιέτες, το οποίο είχε βαθύ ντεκολτέ και άνοιγμα μέχρι το ύψος των μηρών.

Εν τω μεταξύ, η 52χρονη Sofia Vergara εντυπωσίασε με το στενό και στράπλες πράσινο φόρεμά της, το οποίο αναδείκνυε τις εντυπωσιακές καμπύλες της. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Heidi Klum Sofia Vergara Oscars 2025
