Jessie Cave: Η ηθοποιός του Χάρι Πότερ μπήκε στο OnlyFans για να ξεχρεώσει - Το φετίχ μαλλιών…

Η ηθοποιός του Χάρι Πότερ, Τζέσι Κέιβ, αποφάσισε να μπει στην πλατφόρμα OnlyFans για να ξεχρεώσει και να ενδυναμώσει τον εαυτό της.

Η Κέιβ, η οποία υποδύθηκε τον χαρακτήρα Lavender Brown σε τρεις ταινίες σε όλη τη σειρά «Harry Potter», διευκρίνισε ότι ο λογαριασμός δεν θα έχει σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά θα προσφέρει στους συνδρομητές «τους πιο ποιοτικούς ήχους μαλλιών», με στόχο να προσελκύσει άτομα με φετίχ μαλλιών.

Μιλώντας στο podcast της, «Before We Break Up Again», η 37χρονη ηθοποιός δήλωσε: «Ξεκινάω ένα OnlyFans για τα μαλλιά. Αυτό είναι αποκλειστικά για περιεχόμενο που βασίζεται στα μαλλιά. Απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε ανθρώπους που έχουν φετίχ με τα μαλλιά». Και πρόσθεσε: «Τα μαλλιά είναι ένα φετίχ. Φετίχ δεν σημαίνει απαραίτητα σεξουαλικό».

Η Cave, η οποία έχει επίσης εμφανιστεί σε ταινίες όπως οι «Μεγάλες Προσδοκίες» και σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Black Mirror» και το «The Baby», εξήγησε ότι ήδη κάνει πολλά βίντεο με τα μαλλιά της στο Instagram και παρατήρησε ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για τον εξειδικευμένο τομέα, ο οποίος ήταν «απελευθερωτικός» και «ενδυναμωτικός».

Η Cave δεν είναι το πρώτο άτομο της βιομηχανίας του θεάματος που έχει στραφεί στο OnlyFans για επιπλέον εισόδημα. Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Lily Allen αποκάλυψε πέρυσι ότι ο λογαριασμός OnlyFans που ξεκίνησε και στον οποίο δημοσιεύει φωτογραφίες των ποδιών της, της αποφέρει περισσότερα χρήματα από τις μουσικές ροές της στο Spotify.

imagine being and artist and having nearly 8 million monthly listeners on spotify but earning more money from having 1000 people subscribe to pictures of your feet. don’t hate the player, hate the game. https://t.co/Fx7JAhPhV5 — Lily Allen (@lilyallen) October 25, 2024

Πηγή: skai.gr

